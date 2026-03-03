12-latek walczy o życie w toruńskim szpitalu po wypadku na placu zabaw! Spadł z huśtawki

2026-03-03, 09:55 Michał Zaręba/MG

Plac zabaw został zamknięty do odwołania/fot. Michał Zaręba

12-latek trafił do szpitala po groźnym zdarzeniu, do którego doszło w poniedziałek na jednym z toruńskich placów zabaw. Okoliczności wypadku bada policja.

Jak dowiaduje się Polskie Radio PiK, chłopiec jest w stanie ciężkim. Gdy trafił do szpitala, wymagał zaintubowania, jest w tej chwili w śpiączce farmakologicznej.



Rzecznik szpitala: Kolejne dni rozstrzygające

- 12-latek przebywa na oddziale intensywnej terapii. W tej chwili jest prowadzone leczenie farmakologiczne, jest też zdiagnozowany, ale na pewno w śpiączce pozostanie jeszcze przez kilka dni - mówił Polskiemu Radiu PiK Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. - Kolejne dni tak naprawdę będą rozstrzygające, na dzisiaj rokowanie niestety jest niepewne.



Spadł i zaczepił o sznur

Co się wydarzyło na placu zabaw? - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 12-letni chłopiec spadł z huśtawki i zaczepił o sznur, po czym stracił przytomność – mówiła Polskiemu Radiu PiK podkom. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji. - Pomocy udzielił mu świadek.



Chłopiec został przetransportowany do szpitala przez służby medyczne. - Prowadzone w tej sprawie postępowanie ma wyjaśnić okoliczności i przyczynę wypadku – dodała policjantka.



Plac zabaw został zamknięty do odwołania. O wypadku jako pierwsze poinformowało Radio GRA.