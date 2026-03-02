Celnicy z Bydgoszczy zatrzymali mężczyzn, którzy mieli organizować nielegalne przekraczanie granicy/Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Według funkcjonariuszy na podstawie blisko 10 tys. wyłudzonych dokumentów około 2 tys. cudzoziemców mogło nielegalnie przekroczyć granicę Polski.
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali dwóch kolejnych mężczyzn podejrzanych o udział w procederze organizowania nielegalnego przekraczania granicy naszego kraju.
- To efekt konsekwentnie prowadzonego śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy. Dotychczas w sprawie zatrzymano czterech obywateli Ukrainy - przekazuje Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.
Funkcjonariusze informują, że zgromadzony materiał dowodowy w prowadzonym od lutego 2022 roku śledztwie pozwolił na wytypowanie i zatrzymanie podejrzanych — dwóch obywateli Ukrainy w wieku 32 i 37 lat, którzy specjalizowali się w legalizowaniu na terytorium Polski pobytu cudzoziemców wbrew przepisom.
- Mężczyźni w ramach zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wyłudzali poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci oświadczeń oraz zezwoleń na pracę poprzez wprowadzanie w błąd wojewodów i pracowników powiatowego urzędu pracy. W oparciu o te dokumenty cudzoziemcy uzyskiwali wizy uprawniające do wjazdu i pobytu na terytorium Polski - przekazują celnicy.
Według funkcjonariuszy na podstawie blisko 10 tys. wyłudzonych dokumentów około 2 tys. cudzoziemców mogło przekroczyć granicę Polski.
Do zatrzymań doszło w Warszawie i Koszalinie. Jedna z tych interwencji miała nietypowy przebieg. Jeden z mężczyzn, próbując uniknąć odpowiedzialności, ukrył się w kanapie, ale jego kryjówka szybko została odkryta.
Obaj podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Dostali zakaz opuszczania terytorium Polski.
- Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania - informują funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę