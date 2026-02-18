Aleksandrów Kujawski walczy z awarią. Zamknięto dostawę wody, utrudnienia również w ruchu

2026-02-18, 10:08 Radosław Jagieła/PG

Awaria dotknęła m.in. ulicę Słowackiego/fot. Facebook, Aleksandrów Kujawski - miejski portal informacyjny

Awaria sieci wodociągowej na ulicy Słowackiego w Aleksandrowie Kujawskim. Jedna z głównych ulic w mieście jest częściowo zamknięta, są utrudnienia dla kierowców.

– Awaria ujawniła się we wtorek w godzinach wieczornych. Konieczne było zamknięcie dostaw wody do części miasta. Trwają prace naprawcze, dlatego wprowadzono częściowe zamknięcie ulicy – powiedziała Wioletta Narkowicz, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Aleksandrowie Kujawskim.



Ulica Słowackiego jest zamknięta na odcinku od ulicy Strażackiej do skrzyżowania z ulicami Graniczną i Stachury. Objazdy wyznaczono ulicami Chopina i Graniczną.