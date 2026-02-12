Trzech mężczyzn z Nakła nad Notecią ukradło telefony i tablet. Prawie 20 tysięcy złotych strat [zdjęcia]

2026-02-12, 20:43  BN
Dwóm włamywaczom grozi do 10, a jednemu do 15 lat więzienia/fot. KPP w Nakle nad Notecią

Dwóm włamywaczom grozi do 10, a jednemu do 15 lat więzienia/fot. KPP w Nakle nad Notecią

Policjanci z Nakła nad Notecią zatrzymali trzech mieszkańców miasta podejrzanych o włamanie do salonu z telefonami oraz próby włamań do dwóch innych sklepów. Odzyskano część skradzionego mienia, a łączna wartość strat to blisko 20 tysięcy złotych.

Do włamania do salonu z telefonami w Nakle nad Notecią doszło w niedzielę (8 lutego) około godz. 5.00. Sprawcy ukradli telefony i tablet o łącznej wartości prawie 20 tysięcy złotych.

Kryminalni zatrzymali trzech mieszkańców Nakła w wieku 21, 31 i 37 lat. W działaniach brali udział także dzielnicowi. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia, które było ukryte w skrzyni z piaskiem.

Śledczy ustalili, że tej samej nocy mężczyźni próbowali włamać się również do dwóch innych sklepów z asortymentem RTV i AGD. Usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, usiłowania dokonania kolejnych oraz zniszczenia mienia.

Dwóm zatrzymanym w wieku 21 i 37 lat grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Z kolei 31-latek, który działał w warunkach recydywy, może trafić do więzienia nawet na 15 lat.

Nakło
Dwóm włamywaczom grozi do 10, a jednemu do 15 lat więzienia/fot. KPP w Nakle nad Notecią Dwóm włamywaczom grozi do 10, a jednemu do 15 lat więzienia/fot. KPP w Nakle nad Notecią Część skradzionych telefonów ukryli w pojemniku na piasek/fot. KPP w Nakle nad Notecią

