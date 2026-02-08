Kolizja na DK nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem. Zderzyły się cztery auta - aktualizacja [zdjęcia]

2026-02-08, 13:09 Redakcja

Wypadek na DK 10/ Fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Do czterech wzrosła liczba rannych w wypadku na DK 10, do którego doszło w niedzielę, 8 lutego. Są utrudnienia na drodze.

Na 294 kilometrze drogi krajowej nr 10, w Cierpicach pod Toruniem, zderzyły się cztery samochody osobowe. Podróżowało nimi siedem osób. Czworo rannych trafiło do szpitala.



Ok. godz. 13 droga służby informowały, że trasa jest w tym miejscu zablokowana. Ok. godz. 14 służby wciąż pracowały, a kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami.