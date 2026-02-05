Miał bez powodu zaatakować kobietę na bydgoskim Błoniu. Policjanci wyjaśniają okoliczności

2026-02-05, 16:53  Tatiana Adonis/Redakcja
Mężczyzna zaatakował kobietę na bydgoskim Błoniu/fot. Pixabay

Mężczyzna zaatakował kobietę na bydgoskim Błoniu/fot. Pixabay

Do ataku na kobietę miało dojść w środę (4 lutego) ok. godz. 17:00. 34-latka siedziała w aucie przy ul. Stawowej na bydgoskim Błoniu. Wtedy podszedł nieznany jej mężczyzna.

Mężczyzna miał podejść do auta, w którym była kobieta. - Zaczął krzyczeć na nią i uderzać w głowę - mówi sierż. sztab. Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Motyw działania sprawcy nie jest znany. Ratownicy medyczni, którzy przyjechali na miejsce nie widzieli konieczności hospitalizacji kobiety.

Bliscy 34-latki szukają świadków. W tym celu nagłośnili również sprawę w mediach społecznościowych. Szukają osób, które widziały moment zdarzenia, mają nagrania z telefonu, kamer samochodowych czy monitoringu.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

Region

Ferie w Baju Pomorskim w Toruniu. Można stworzyć teatralne lalki, kukły i pacynki

Ferie w Baju Pomorskim w Toruniu. Można stworzyć teatralne lalki, kukły i pacynki

2026-02-05, 19:31
Cztery zdarzenia drogowe z łącznym udziałem siedmiu pojazdów. Karambol na wylocie z Bydgoszczy

Cztery zdarzenia drogowe z łącznym udziałem siedmiu pojazdów. Karambol na wylocie z Bydgoszczy

2026-02-05, 18:35
W Inowrocławiu ma powstać rada, która wskazywałaby absurdy drogowe w mieście

W Inowrocławiu ma powstać rada, która wskazywałaby absurdy drogowe w mieście

2026-02-05, 18:00
Alerty o gołoledzi przedłużone do piątku do godz. 11:00. Jak długo zima z nami zostanie

Alerty o gołoledzi przedłużone do piątku do godz. 11:00. Jak długo zima z nami zostanie?

2026-02-05, 15:43
Szukamy zaginionych toruńskich witraży. Dziennikarze PR PiK mają kolejny trop

Szukamy zaginionych toruńskich witraży. Dziennikarze PR PiK mają kolejny trop

2026-02-05, 14:45
Dzielnicowy z Wąbrzeźna ocalił życie bezdomnemu. To kolejna osoba, którą uratował [zdjęcia]

Dzielnicowy z Wąbrzeźna ocalił życie bezdomnemu. To kolejna osoba, którą uratował [zdjęcia]

2026-02-05, 12:39
Zderzenie osobówki z dostawczakiem pod Radzyniem Chełmińskim. Droga zablokowana

Zderzenie osobówki z dostawczakiem pod Radzyniem Chełmińskim. Droga zablokowana

2026-02-05, 12:20
Wyrok w pracy nie przeszkadza. Więźniowie z ZK Inowrocław remontują szkołę [zdjęcia]

Wyrok w pracy nie przeszkadza. Więźniowie z ZK Inowrocław remontują szkołę [zdjęcia]

2026-02-05, 11:55
Lokatorów nie ma w domu - można im posprzątać. Porządki w bydgoskich budkach lęgowych

Lokatorów nie ma w domu - można im posprzątać. Porządki w bydgoskich budkach lęgowych

2026-02-05, 11:18

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę