Miał bez powodu zaatakować kobietę na bydgoskim Błoniu. Policjanci wyjaśniają okoliczności

2026-02-05, 16:53 Tatiana Adonis/Redakcja

Mężczyzna zaatakował kobietę na bydgoskim Błoniu/fot. Pixabay

Do ataku na kobietę miało dojść w środę (4 lutego) ok. godz. 17:00. 34-latka siedziała w aucie przy ul. Stawowej na bydgoskim Błoniu. Wtedy podszedł nieznany jej mężczyzna.

Mężczyzna miał podejść do auta, w którym była kobieta. - Zaczął krzyczeć na nią i uderzać w głowę - mówi sierż. sztab. Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia.



Motyw działania sprawcy nie jest znany. Ratownicy medyczni, którzy przyjechali na miejsce nie widzieli konieczności hospitalizacji kobiety.



Bliscy 34-latki szukają świadków. W tym celu nagłośnili również sprawę w mediach społecznościowych. Szukają osób, które widziały moment zdarzenia, mają nagrania z telefonu, kamer samochodowych czy monitoringu.