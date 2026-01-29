Bieg Wilczym Tropem 2026. Harcerze i młodzież z klas mundurowych zapraszają! [wideo]

2026-01-29, 14:49  Redakcja
Wcześniejsze edycje biegu odbywały się na terenie Exploseum/fot. Tomasz kaźmierski/archiwum

Wcześniejsze edycje biegu odbywały się na terenie Exploseum/fot. Tomasz kaźmierski/archiwum

Wydarzenie organizowane jest po raz piąty. Start 1 marca przy Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze.

- Harcerze oraz młodzież mundurował VIII Liceum Ogólnokształcącego zapraszają biegaczy oraz sympatyków „Biegu Tropem Wilczym" na nasze spotkanie, na wspólny bieg - mówi druh Mariusz Gotowicz z Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP. - Bieg odbędzie się Osowej Górze, rozpocznie się koło Muzeum Wojsk Lądowych - już trzeci raz w tym miejscu i kolejny raz z pełnym zapleczem służb mundurowych. Będzie z nami wojsko, straż pożarna, policjanci i inne służby.

To zaproszenie dla całych rodzin. Nie ma ograniczenia wieku czy kondycji. Jeśli ktoś nie czuje się biegaczem, trasę może przejść z kijkami. Można także zabrać psa.

Zapisy już trwają. W tym roku mamy jest 500 miejsc i... 400 koszulek. 150
miejsc już jest zarezerwowanych (stan na 29 stycznia). Bieg i wydarzenia towarzyszące (ognisko- prowiant we własnym zakresie, zwiedzanie, wspólne śpiewy) odbędą się w godzinach 10:00-16:00. Gdzie się zgłaszać? Link TUTAJ


Bydgoszcz

Region

Czy w Toruniu wzorem innych miast będzie wprowadzona nocna prohibicja Co na to radni

Czy w Toruniu wzorem innych miast będzie wprowadzona nocna prohibicja? Co na to radni?

2026-01-29, 18:40
Kłopoty tramwajowe w Fordonie zażegnane. Wiemy, co mogło doprowadzić do awarii [aktualizacja]

Kłopoty tramwajowe w Fordonie zażegnane. Wiemy, co mogło doprowadzić do awarii [aktualizacja]

2026-01-29, 17:32
Gdy bezpieczeństwo mieszkańców będzie zagrożone na pomoc ruszą więźniowie

Gdy bezpieczeństwo mieszkańców będzie zagrożone na pomoc ruszą więźniowie

2026-01-29, 17:20
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy żegna wybitnego dyrygenta. Zmarł pełen pasji pedagog, pełen serdeczności człowiek

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy żegna wybitnego dyrygenta. Zmarł „pełen pasji pedagog, pełen serdeczności człowiek”

2026-01-29, 16:30
Czy polski i słowacki biznes mogą być sobie bliższe Chce o to zawalczyć powołany w Toruniu konsul

Czy polski i słowacki biznes mogą być sobie bliższe? Chce o to zawalczyć powołany w Toruniu konsul

2026-01-29, 15:40
Schronisko dla zwierząt w Ostrowitem po urzędowej kontroli. Co ustaliła gmina

Schronisko dla zwierząt w Ostrowitem po urzędowej kontroli. Co ustaliła gmina?

2026-01-29, 13:59
Nagranie strażaków z Rypina trafiło do sieci i wywołało burzę. Załoga wzięła to na siebie

Nagranie strażaków z Rypina trafiło do sieci i wywołało burzę. Załoga wzięła to na siebie

2026-01-29, 11:44
Starszy pan przewrócił się w domu. Po posesji biegały agresywne psy. Policja pomogła

Starszy pan przewrócił się w domu. Po posesji biegały agresywne psy. Policja pomogła

2026-01-29, 10:21
Przeprowadzają się na wieś i wszystko im przeszkadza. Rolników ma chronić ustawa [Rozmowa Dnia]

Przeprowadzają się na wieś i wszystko im przeszkadza. Rolników ma chronić ustawa [„Rozmowa Dnia"]

2026-01-29, 08:58

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę