Bieg Wilczym Tropem 2026. Harcerze i młodzież z klas mundurowych zapraszają! [wideo]

2026-01-29, 14:49 Redakcja

Wcześniejsze edycje biegu odbywały się na terenie Exploseum/fot. Tomasz kaźmierski/archiwum

Wydarzenie organizowane jest po raz piąty. Start 1 marca przy Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze.

- Harcerze oraz młodzież mundurował VIII Liceum Ogólnokształcącego zapraszają biegaczy oraz sympatyków „Biegu Tropem Wilczym" na nasze spotkanie, na wspólny bieg - mówi druh Mariusz Gotowicz z Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP. - Bieg odbędzie się Osowej Górze, rozpocznie się koło Muzeum Wojsk Lądowych - już trzeci raz w tym miejscu i kolejny raz z pełnym zapleczem służb mundurowych. Będzie z nami wojsko, straż pożarna, policjanci i inne służby.



To zaproszenie dla całych rodzin. Nie ma ograniczenia wieku czy kondycji. Jeśli ktoś nie czuje się biegaczem, trasę może przejść z kijkami. Można także zabrać psa.



Zapisy już trwają. W tym roku mamy jest 500 miejsc i... 400 koszulek. 150

miejsc już jest zarezerwowanych (stan na 29 stycznia). Bieg i wydarzenia towarzyszące (ognisko- prowiant we własnym zakresie, zwiedzanie, wspólne śpiewy) odbędą się w godzinach 10:00-16:00. Gdzie się zgłaszać? Link TUTAJ





