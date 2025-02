Nowa tablica ku czci Leszka Białego. Oddali hołd bydgoskiemu Żołnierzowi Wyklętemu

W uroczystości wzięli udział historycy, radni, kombatanci i przedstawiciele organizacji patriotycznych. – Tacy bohaterowie inspirują – podkreślił dr Marek Szymaniak, dyrektor oddziału IPN w Gdańsku. – Dzisiaj na patriotycznej mapie Bydgoszczy pojawia się kolejne upamiętnienie dotyczące żołnierza AK. Najważniejsza jest nasza wspólna pamięć o tych, którzy budują naszą tożsamość – Według wspomnień jego sióstr – jedna z nich to moja babcia – był człowiekiem niezwykle inteligentnym, empatycznym, miał niezwykły dar techniczny – mówi Tomasz Szpot. – Pamięć o nim trwa. Jest to także zobowiązanie, żeby być przyzwoitym człowiekiem. – Niewątpliwie jest to postać-symbol, która na stałe zapisała się nie tylko w historii Bydgoszczy, ale również całego Pomorza – mówi o Leszku Białym historyk Krzysztof Osiński. – Ten młody człowiek mógłby swoim życiorysem obdarzyć kilka osób. Leszek Biały był szefem łączności Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej. Za swoje dokonania został odznaczony Srebrnym Krzyżem z Mieczami oraz Krzyżem Walecznych. 27 lutego 1945 aresztowany przez służby komunistyczne i stracony po okrutnym śledztwie. Jego szczątki odkryto 11 lat później, w miejscu przeznaczonym na śmietnik. Grób ppor. Leszka Białego znajduje się na cmentarzu na bydgoskich Bielawkach. Więcej w relacji poniżej.

