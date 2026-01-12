Marszałek województwa odpowiada na list rektora Politechniki Bydgoskiej. UMK też zabiera głos

2026-01-12, 17:21 Agnieszka Marszał/Monika Kaczyńska/Redakcja

List rektora Politechniki komentuje rzecznik UMK/ fot. Archiwum

Marszałek Piotr Całbecki wyjaśnia kulisy i sens finansowania spółek naukowych. A rzecznik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mówi, że potrzeba „okrągłego stołu”, by lepiej dzielić pieniądze na naukę między uczelnie w Kujawsko-Pomorskiem. Tak odnoszą się do listu rektora Politechniki Bydgoskiej, prof. Marka Adamskiego.

Przypomnijmy: Profesor Marek Adamski sprzeciwia się w liście otwartym przekazywaniu w trybie niekonkurencyjnym wielomilionowych funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój nauki w regionie do jednego podmiotu - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego w Toruniu. To spółka powołana przez samorząd województwa.



Marszałek Piotr Całbecki odpowiada:



- To, że my już nie finansujemy badań podstawowych, jest oczywiste. Tak zapisane jest w naszym regionalnym programie operacyjnym. Nie ma prostych pieniędzy, tak jak było jeszcze niedawno, 8 lat temu, na budowanie z środków unijnych laboratoriów do prowadzenia podstawowej działalności badawczej. W poprzedniej perspektywie budżetu unijnego przeznaczyliśmy bardzo dużo pieniędzy na tak zwane firmy odpryskowe, które miały powstawać jako spółki związane z uniwersytetami. Z tych spółek miały rozwinąć się później duże biznesy w oparciu o badania naukowe. Spośród 40 takich projektów, które kosztowały nas dziesiątki milionów złotych, zostało właściwie niewiele, a właściwie nic nie zostało. To znaczy, że nie umiemy tego robić i nasza spółka jest po to, żeby pomóc środowisku badawczemu oraz przedsiębiorcom właśnie w tym bardzo trudnym, skomplikowanym procesie komercjalizacji - mówił marszałek Piotr Całbecki.



- Należy podjąć dialog - być może przy „okrągłym stole” - tak rzecznik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu komentuje list otwarty rektora Politechniki Bydgoskiej do marszałka województwa.



- Środki, które mamy na naukę, a szczególnie na badania, w Polsce są niewystarczające - mówi prof. Patryk Tomaszewski, rzecznik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Dotyczy to również województwa kujawsko-pomorskiego. Z tego względu uważamy, że sposób grantowy rozdzielania środków jest najbardziej adekwatnym. Dialog i rozmowa ze wszystkimi przedstawicielami uczelni publicznych z kujawsko-pomorskiego, „okrągły stół”, mogą doprowadzić do konsensusu. Chodzi o wypracowanie sposobu rozdzielania środków, najlepiej w systemie najlepiej grantowym, który będzie akceptowalny dla wszystkich stron - dodaje.



Więcej w nagraniach Moniki Kaczyńskiej i Agnieszki Marszał niżej: