Orszaki Trzech Króli coraz bliżej. Przez region przejdzie kilka uroczystych korowodów

2026-01-05, 09:55  Tatiana Adonis / Redakcja
W Maryję i Józefa wcielą się Zofia i Krzysztof Bukowieccy. / Fot. Izabela Langner

W Maryję i Józefa wcielą się Zofia i Krzysztof Bukowieccy. / Fot. Izabela Langner

6 stycznia Kacper, Melchior i Baltazar poprowadzą przez miasto barwny korowód kolędników. Hasło przewodnie wydarzenia to: „Nadzieją się cieszą!”. Kolędnicy wyruszą spod Bazyliki na Stary Rynek.

- Co roku staramy się, aby orszak był coraz piękniejszy - mówi Marek Piątkowski. - Tym razem będą trzy wierzchowce, na których pojadą Trzej Królowie. Pojadą na samym początku.

- Na Starym Rynku powstaną dwie zagrody ze zwierzętami. Będzie je można pogłaskać oraz nakarmić - opowiada Regina Piątkowska. - Wolontariusze będą rozdawać korony, a w orszaku zobaczymy także szczudlarzy w strojach aniołów.

W Maryję i Józefa wcieli się Zofia i Krzysztof Bukowieccy. Jezuskiem będzie ich roczny syn.

- Cieszy nas, że możemy dzięki temu dać świadectwo wielkiej wiary - mówią. - To dla nas wielkie przeżycie, że możemy odegrać taką rolę.

Bydgoski Orszak Trzech Króli rozpocznie się o godz. 11.30 mszą św. w Bazylice pw. św. Wincentego a Paulo. Następnie około godz. 13 kolędnicy wyruszą na Stary Rynek. Trasa będzie wiodła ulicami: Ossolińskich, Markwarta, Krasińskiego, Gdańską, Focha i Mostową.

Na Starym Rynku staną dwa telebimy, na których będzie można oglądać najważniejsze momenty, z tego co dzieje się na scenie.

Orszaki w regionie:

  • o godz. 12.30 mieszkańcy Torunia będą mogli wziąć udział w przemarszu Trzech Króli ulicami starówki.
  • w Golubiu-Dobrzyniu korowód wyruszy o godz. 14:00 z Placu Tysiąclecia. Przejdzie ulicą Katarzyńską, Piłsudskiego i 17 stycznia, docierając na rynek. Na starówce czekać będzie żywa szopka, gorące napoje i ciasta.
  • w Grudziądzu zbiórka zaplanowana jest na godzinę 11.30 na placu przed Centrum Kultury Teatr. Korowód wyruszy ulicami: Focha, Piłsudskiego i Mickiewicza w kierunku Rynku.
  • we Włocławku o godz. 17:00 w klubie „ŁĘG" przy ul. Płockiej 246 przewidziano Koncert Trzech Króli, połączony z licytacją prac konkursowych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie wystąpią: Łęgowianie oraz zespół Cantare. Wstęp jest bezpłatny.
  • w Inowrocławiu orszak rozpocznie się o godzinie 12.30 Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu. Po jej zakończeniu uczestnicy wyruszą w barwnym korowodzie z kościoła do Teatru Miejskiego. W przemarszu wezmą udział m.in. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Bydgoszcz oraz Zgrupowanie Historyczne KOMPANIA WITKOWSKA im. kpt. St. Połczyńskiego z Witkowa

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Bydgoski Orszak Trzech Króli rozpocznie się o godz. 11.30 mszą św. w Bazylice pw. św. Wincentego a Paulo. / Fot. Izabela Langner Bydgoski Orszak Trzech Króli rozpocznie się o godz. 11.30 mszą św. w Bazylice pw. św. Wincentego a Paulo. / Fot. Izabela Langner Bydgoski Orszak Trzech Króli rozpocznie się o godz. 11.30 mszą św. w Bazylice pw. św. Wincentego a Paulo. / Fot. Izabela Langner

Region

Ostatnie pożegnanie profesora Jacka Woźnego. Był rektorem ćwierćwiecza

Ostatnie pożegnanie profesora Jacka Woźnego. „Był rektorem ćwierćwiecza”

2026-01-05, 12:35
Mróz to zagrożenie dla psów. Daleka droga do tego, by każdy miał ciepłą budę

Mróz to zagrożenie dla psów. „Daleka droga do tego, by każdy miał ciepłą budę”

2026-01-05, 11:45
Awarie wodociągowe w Inowrocławiu, dwie tego samego dnia

Awarie wodociągowe w Inowrocławiu, dwie tego samego dnia

2026-01-05, 10:30
Nie ma wypłat na czas. Rok zakończyliśmy decyzjami płacowymi na prawie 15 milionów złotych [Rozmowa Dnia]

Nie ma wypłat na czas. „Rok zakończyliśmy decyzjami płacowymi na prawie 15 milionów złotych” [Rozmowa Dnia]

2026-01-05, 08:55
Nawet nie wie człowiek, na co patrzeć. Tak było na Zlocie Resorówek w Inowrocławiu [zdjęcia]

„Nawet nie wie człowiek, na co patrzeć”. Tak było na Zlocie Resorówek w Inowrocławiu [zdjęcia]

2026-01-05, 07:55
Górale w Lubiczu Dolnym śpiewali z mieszkańcami kolędy i pastorałki pod gołym niebem [zdjęcia]

Górale w Lubiczu Dolnym śpiewali z mieszkańcami kolędy i pastorałki pod gołym niebem [zdjęcia]

2026-01-05, 07:00
Zimna noc w Kujawsko-Pomorskiem. W poniedziałek będzie cieplej, a później bardziej przymrozi

Zimna noc w Kujawsko-Pomorskiem. W poniedziałek będzie cieplej, a później bardziej przymrozi!

2026-01-04, 21:36
Unisław to kujawsko-pomorskie Chamonix Na stoku tłumy z nartami i deskami [zdjęcia, wideo]

Unisław to kujawsko-pomorskie Chamonix! Na stoku tłumy z nartami i deskami [zdjęcia, wideo]

2026-01-04, 20:30
Nie jest im zimno Miłośnicy lodowatej kąpieli spotkali się nad Jeziorem Chełmżyńskim [zdjęcia]

Nie jest im zimno? Miłośnicy lodowatej kąpieli spotkali się nad Jeziorem Chełmżyńskim [zdjęcia]

2026-01-04, 19:11

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę