Orszaki Trzech Króli coraz bliżej. Przez region przejdzie kilka uroczystych korowodów

2026-01-05, 09:55 Tatiana Adonis / Redakcja

W Maryję i Józefa wcielą się Zofia i Krzysztof Bukowieccy. / Fot. Izabela Langner

6 stycznia Kacper, Melchior i Baltazar poprowadzą przez miasto barwny korowód kolędników. Hasło przewodnie wydarzenia to: „Nadzieją się cieszą!”. Kolędnicy wyruszą spod Bazyliki na Stary Rynek.

- Co roku staramy się, aby orszak był coraz piękniejszy - mówi Marek Piątkowski. - Tym razem będą trzy wierzchowce, na których pojadą Trzej Królowie. Pojadą na samym początku.



- Na Starym Rynku powstaną dwie zagrody ze zwierzętami. Będzie je można pogłaskać oraz nakarmić - opowiada Regina Piątkowska. - Wolontariusze będą rozdawać korony, a w orszaku zobaczymy także szczudlarzy w strojach aniołów.



W Maryję i Józefa wcieli się Zofia i Krzysztof Bukowieccy. Jezuskiem będzie ich roczny syn.



- Cieszy nas, że możemy dzięki temu dać świadectwo wielkiej wiary - mówią. - To dla nas wielkie przeżycie, że możemy odegrać taką rolę.



Bydgoski Orszak Trzech Króli rozpocznie się o godz. 11.30 mszą św. w Bazylice pw. św. Wincentego a Paulo. Następnie około godz. 13 kolędnicy wyruszą na Stary Rynek. Trasa będzie wiodła ulicami: Ossolińskich, Markwarta, Krasińskiego, Gdańską, Focha i Mostową.



Na Starym Rynku staną dwa telebimy, na których będzie można oglądać najważniejsze momenty, z tego co dzieje się na scenie.



Orszaki w regionie:



o godz. 12.30 mieszkańcy Torunia będą mogli wziąć udział w przemarszu Trzech Króli ulicami starówki.

w Golubiu-Dobrzyniu korowód wyruszy o godz. 14:00 z Placu Tysiąclecia. Przejdzie ulicą Katarzyńską, Piłsudskiego i 17 stycznia, docierając na rynek. Na starówce czekać będzie żywa szopka, gorące napoje i ciasta.

w Grudziądzu zbiórka zaplanowana jest na godzinę 11.30 na placu przed Centrum Kultury Teatr. Korowód wyruszy ulicami: Focha, Piłsudskiego i Mickiewicza w kierunku Rynku.

we Włocławku o godz. 17:00 w klubie „ŁĘG" przy ul. Płockiej 246 przewidziano Koncert Trzech Króli, połączony z licytacją prac konkursowych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na scenie wystąpią: Łęgowianie oraz zespół Cantare. Wstęp jest bezpłatny.

w Inowrocławiu orszak rozpocznie się o godzinie 12.30 Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu. Po jej zakończeniu uczestnicy wyruszą w barwnym korowodzie z kościoła do Teatru Miejskiego. W przemarszu wezmą udział m.in. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Bydgoszcz oraz Zgrupowanie Historyczne KOMPANIA WITKOWSKA im. kpt. St. Połczyńskiego z Witkowa