Sylwester z Polsatem w Toruniu będzie kosztował miasto i województwo 3,3 mln zł. Oto program imprezy i lista gwiazd

2025-12-28, 19:56  PAP / Redakcja
Prezydent Torunia oraz marszałek województwa promowali tegoroczny koncert sylwestrowy w niedzielnym porannym programie „Halo tu Polsat". / Fot. FB Paweł Gulewski - Prezydent Miasta Torunia

Samorządy wydają miliony złotych na promocję miast i regionu przy okazji telewizyjnych sylwestrów. Toruń nie jest jedynym. Sylwester w TV Republice w Chełmie będzie kosztował ok. 2 mln zł tamtejsze samorządy, a sylwester z Dwójką w Katowicach aż 6 mln zł.

Sylwester z Telewizją Polsat już po raz drugi odbędzie się na toruńskiej Starówce. Władze miejskie i regionalne zdecydowały się na zwiększenie zaangażowania finansowego w tegoroczny koncert. Zarówno miasto, jak i samorząd województwa wydadzą na ten cel po ok. 1,66 mln zł, czyli łącznie ok. 3,3 mln zł. Marszałek województwa Piotr Całbecki przekonywał na konferencji prasowej, że to tylko część kosztów, bo wiele z nich ponosi Telewizja Polsat.

Na Rynku Staromiejskim w Toruniu mają wystąpić m.in. Thomas Anders z Modern Talking, Urszula, Julia Żugaj, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Sławomir i Kajra, Alicja Majewska, Beata i Bajm, Edyta Górniak, Golec uOrkiestra, Lady Pank, Skolim i Smolasty.

– Analizujemy wszystkie słabe strony, wyciągamy wnioski i budujemy cały schemat postępowania ze wszystkim służbami. Wszystko po to, żeby przybywający do Torunia na Sylwestrową Moc Przebojów oraz sami torunianie bawili się dobrze i bezpiecznie – deklaruje prezydent Torunia Paweł Gulewski.

Na Rynku Staromiejskim od dłuższego czasu trwa już montaż sceny sylwestrowej.

– W tym roku planujemy powiększenie liczby prowadzących do czterech par. Chcemy jak najpiękniej pokazać toruńską starówkę. Montujemy kamera na linie, która będzie jeździła między sceną a ulicą - przez ulicę Szeroką aż do ulicy Szczytnej. Dzięki temu będziemy w stanie pokazać bardzo pięknie całą starówkę, bo ta kamera będzie również zaglądała w boczne ulice – opowiada Wojciech Zaguła, producent wykonawczy z firmy SOS Music.

Sylwester rozpocznie się o godz.19.45. Publiczność będzie wpuszczana na teren imprezy masowej oszacowanej na 10 tysięcy osób od godz. 17.00. Magistrat informuje, że ze względów bezpieczeństwa uczestników wydarzenia na ul. Chełmińskiej i ul. Królowej Jadwigi będą zlokalizowane blokady autobusowe. Imprezę mają zabezpieczać trzy punkty medyczne na dziedzińcu Ratusza, na ul. Panny Marii i w Dworze Artusa.

W Chełmie imprezę sylwestrową już po raz drugi zorganizuje Telewizja Republika. Na scenie rozstawionej przed dawnym gmachem dyrekcji kolei na osiedlu Dyrekcja wystąpią m.in. Fun Factory, Kombi Łosowski, Weekend, Bayer Full, M.I.G., Defis, a wśród prowadzących są m.in. Anna Popek, Natalia Rzeźniczak, Ilona Januszewska, Karol Gnat, Rafał Patyra i Adrian Borecki.

Rzecznik marszałka województwa lubelskiego Remigiusz Małecki poinformował, że zarząd województwa wyasygnowaniu na ten cel 1 mln zł netto. Z kolei Kacper Jasyk z Urzędu Miasta Chełm poinformował, że miasto przeznaczy 880 tys. zł na honoraria artystów.

Po ośmiu latach impreza sylwestrowa wraca przed katowicki Spodek. Podczas „Sylwestra z Dwójką” wystąpią m.in. Sting, Maryla Rodowicz, Doda, Justyna Steczkowska, Kayah, Dawid Kwiatkowski, Cleo, Margaret, Oskar Cyms, Michał Szpak, Piotr Kupicha oraz zespół Ich Troje. W wydarzeniu weźmie udział także Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

- Urząd Marszałkowski przeznacza na organizację Sylwestra 3,5 mln zł, a całkowity koszt wydarzenia ma zamknąć się kwotą około 6 mln zł - informował podczas konferencji prasowej marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.

Jak przekazał rzecznik GZM Łukasz Zych, kwotę 3 mln zł na organizację wydarzenia wykłada również Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. „Sylwester z Dwójką” rozpocznie się 31 grudnia o godz. 19.50. Transmisję zapewni TVP2, a przed rozpoczęciem koncertu po metropolii kursować będzie specjalny „tramwaj sylwestrowy”.

