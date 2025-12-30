Psycholog Marta Wargin: Podzielmy nasz cel na mniejsze. Małe kroki budują nasze zaangażowanie

Psycholog i coach Marta Wargin/fot. Magdalena Gill
Koniec roku i początek nowego to czas podsumowań i postanowień. Jak przetrwać ten okres konstruktywnie, a nie destrukcyjnie?
- Warto zadać sobie kilka pytań. Zacząć od tego, które postanowienia udało nam się zrealizować, a potem odpowiedzieć sobie na pytanie jakimi sposobami? Skuteczne metody powielić, a to co na nas nie zadziałało - zamienić na inne sposoby - twierdzi Marta Wargin, psycholog i coach z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, która była gościem „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK. - Zastanówmy się jaka droga doprowadzi nas do celu. I podzielmy go na mniejsze. Małe kroki budują nasze zaangażowanie.
Po drugie - nie należy podawać się presji społecznej. Nie każdego bowiem uszczęśliwi nowy dom, znajomość kolejnego języka czy szczupła sylwetka. Wyznaczajmy sobie cele, które naprawdę dadzą nam radość.
Nie każdy też musi tworzyć w nowym roku nowe ja i w ogóle jakiekolwiek postanowienia robić. A jeżeli chcemy zmian, stawiajmy na realistyczne cele. To właśnie mierzenie sił na zamiary pomoże nam w osiągnięciu sukcesów.
- Odpowiedzmy sobie na pytania ile mamy czasu i sił, a potem na tej podstawie twórzmy realne postanowienia. I pamiętajmy też, że nie na wszystkie rzeczy mamy wpływ. Noworoczne postanowienia to nie zaklęcia - mówi Marta Wargin. - Nie przejmujmy się sytuacjami, w których nie możemy nic zrobić, a skupmy na tych, w których możemy coś zmienić.
