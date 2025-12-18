2025-12-18, 16:20 Monika Siwak/Redakcja

Lekarz z Bydgoszczy oskarżony o udział w grupie handlującej receptami na środki psychoaktywne/fot. Pixabay

Marcin W., ortopeda z Bydgoszczy, miał handlować receptami. Te wypisywane były na środki psychoaktywne. Akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie i czterem innym osobom trafił do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

- Marcin W. został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała w latach 2022-2024 - mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. - Grupa zajmowała się nielegalnym wystawianiem recept i pozyskiwaniem oraz obrotem substancjami psychotropowymi. Marcin W., na polecenie innego członka grupy wystawiał recepty na leki zawierające środki odurzające na dane swoich pacjentów oraz osób obcych. W tym czasie przyjął korzyść majątkową w łącznej kwocie co najmniej 100 000 złotych - przekazała.



Przez działania grupy przestępczej jej członkowie doprowadzili NFZ do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 800 tysięcy złotych. Bydgoski ortopeda jest w areszcie.