Lniano, powiat świecki. Dwie kobiety napadnięte podczas spaceru, zatrzymano obcokrajowca

2025-12-18, 11:51 Marcin Doliński/Redakcja

27-letni obcokrajowiec podejrzany o napaść na dwie kobiety/fot. Pixabay

Obcokrajowiec podejrzany jest o napaść na dwie kobiety, które spacerowały w gminie Lniano (pow. świecki). Mężczyzna może jeszcze dzisiaj usłyszeć zarzuty.

Obcokrajowiec nie był znany kobietom. Młodszy aspirant Małgorzata Frukacz z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu mówi, że mogło dojść do przestępstwa o charakterze seksualnym. - Policjanci wydziału kryminalnego zatrzymali 27-letniego obcokrajowca, który może mieć związek ze sprawą. Dziś (18 grudnia) zostaną wykonane czynności procesowe z mężczyzną - przekazała.



Do zdarzenia doszło kilka dni temu, podczas wieczornego spaceru z kijkami. Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna miał zaatakować jedną z kobiet, przewracając ją na ziemię.