W centrum Inowrocławia doszło do osypania się fragmentów jednej z kamienic

2025-12-17, 09:11 Marcin Glapiak / Redakcja

Kamienica mieście się przy ul. Kościuszki w Inowrocławiu. / Fot. Marcin Glapiak

Mowa o budynku przy ul. Kościuszki. Zdaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego może dojść w tym miejscu do katastrofy budowlanej. Kamienica została zabezpieczona.

- Dostaliśmy wiadomość od PINZ o ryzyku zawalanie się jednej z kamienic w Inowrocławiu. Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia - mówi mł. bryg. Marcin Łośko z Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. - Właściciela budynku nie było na miejscu. Obecnie teren przed

budynkiem jest wyłączony z ruchu.

Ul. Kościuszki jest zamknięta na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Kilińskiego. O tym jak wyglądają utrudnienia, posłuchacie poniżej w relacji naszego reportera.



Kamienica grozi zawaleniem. Jak się dowiedzieliśmy - nadzór budowlany już zwrócił się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o opinię w sprawie możliwej rozbiórki tego budynku.