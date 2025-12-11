Niepełnosprawni na etacie. Pierwszy Zakład Aktywności Zawodowej powstał w Toruniu [zdjęcia]

2025-12-11, 20:12 Michał Zaręba/Redakcja

W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej/fot. Michał Zaręba

W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej. Pracują w nim osoby z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym. ZAZ będzie prowadził kawiarnię i hostel.

- Praca w ZAZ to przede wszystkim niezależność, rozwój zawodowy, po prostu lepsze perspektywy na życie - mówi Agata Puchała, recepcjonistka. - Czuję, że to będzie nowy rozdział w moim życiu.



Wiktor Wawrzyniak będzie kelnerem. - Ciekawa praca. Kelner musi być na pewno uprzejmy - to na pewno - sympatyczny, pogodny - to wszystko na pewno mam.



- Wyposażyliśmy się od „a do z" - mówi Michał Rychłowski, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Toruniu. - Na parterze mamy sale rehabilitacji i konferencyjną. Mamy pięknie wyposażoną kuchnię, w której będziemy przygotowywać posiłki do kawiarni. Dla nas najważniejsze są osoby z niepełnosprawnościami i to, że mogą mieć pracę etatową. Wszystkie stanowiska są przystosowane do potrzeb indywidualnych każdego z pracowników i wyposażone w takie narzędzia, żeby mogli wypełniać swoje obowiązki bez żadnych problemów.



Zakład Aktywności Zawodowej w Toruniu działa w kamienicy przy ul. Bydgoskiej 52. Jest pierwszym w Toruniu i dziesiątym w województwie kujawsko-pomorskim. Na jego utworzenie i działanie Gmina Miasta Toruń pozyskała 1,8 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Więcej w relacji Michała Zaręby.