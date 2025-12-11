Niepełnosprawni na etacie. Pierwszy Zakład Aktywności Zawodowej powstał w Toruniu [zdjęcia]

2025-12-11, 20:12  Michał Zaręba/Redakcja
W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej/fot. Michał Zaręba

W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej/fot. Michał Zaręba

W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej. Pracują w nim osoby z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym. ZAZ będzie prowadził kawiarnię i hostel.

- Praca w ZAZ to przede wszystkim niezależność, rozwój zawodowy, po prostu lepsze perspektywy na życie - mówi Agata Puchała, recepcjonistka. - Czuję, że to będzie nowy rozdział w moim życiu.

Wiktor Wawrzyniak będzie kelnerem. - Ciekawa praca. Kelner musi być na pewno uprzejmy - to na pewno - sympatyczny, pogodny - to wszystko na pewno mam.

- Wyposażyliśmy się od „a do z" - mówi Michał Rychłowski, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Toruniu. - Na parterze mamy sale rehabilitacji i konferencyjną. Mamy pięknie wyposażoną kuchnię, w której będziemy przygotowywać posiłki do kawiarni. Dla nas najważniejsze są osoby z niepełnosprawnościami i to, że mogą mieć pracę etatową. Wszystkie stanowiska są przystosowane do potrzeb indywidualnych każdego z pracowników i wyposażone w takie narzędzia, żeby mogli wypełniać swoje obowiązki bez żadnych problemów.

Zakład Aktywności Zawodowej w Toruniu działa w kamienicy przy ul. Bydgoskiej 52. Jest pierwszym w Toruniu i dziesiątym w województwie kujawsko-pomorskim. Na jego utworzenie i działanie Gmina Miasta Toruń pozyskała 1,8 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej w relacji Michała Zaręby.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej/fot. Michał Zaręba W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej/fot. Michał Zaręba W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej/fot. Michał Zaręba W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej/fot. Michał Zaręba W kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 52 otwarto pierwszy w Toruniu Zakład Aktywności Zawodowej/fot. Michał Zaręba

Region

Akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku na Grunwaldzkiej. Sprawca lubił prędkość

Akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku na Grunwaldzkiej. Sprawca „lubił" prędkość

2025-12-11, 21:00
Karta praw osób w kryzysie bezdomności. Nad tym rozwiązaniem debatowano w Toruniu

Karta praw osób w kryzysie bezdomności. Nad tym rozwiązaniem debatowano w Toruniu

2025-12-11, 19:28
Pierogi, barszcz, sałatka jarzynowa Bez tych potraw Polacy nie wyobrażają sobie świąt [SONDA]

Pierogi, barszcz, sałatka jarzynowa? Bez tych potraw Polacy nie wyobrażają sobie świąt! [SONDA]

2025-12-11, 18:41
Mają pomysły i chcą działać. Młodzi bydgoscy radni rozpoczęli nową kadencję

Mają pomysły i chcą działać. Młodzi bydgoscy radni rozpoczęli nową kadencję

2025-12-11, 17:58
Dla Putina zakończenie wojny bez osiągnięcia celów byłoby porażką wizerunkową [Wieści ze Wschodu]

Dla Putina zakończenie wojny bez osiągnięcia celów byłoby porażką wizerunkową [„Wieści ze Wschodu]

2025-12-11, 17:12
Gigantyczny ładunek nielegalnego tytoniu pod Warszawą. Podejrzani są z Pomorza i Kujaw [wideo, zdjęcia]

Gigantyczny ładunek nielegalnego tytoniu pod Warszawą. Podejrzani są z Pomorza i Kujaw [wideo, zdjęcia]

2025-12-11, 16:27
Pan Wiesław i jego synek Kacper mają wyremontowane mieszkanie Dzięki Fundacji Makowo [zdjęcia]

Pan Wiesław i jego synek Kacper mają wyremontowane mieszkanie! Dzięki Fundacji Makowo [zdjęcia]

2025-12-11, 15:39
Zakaźne choroby wirusowe u pacjentów. Zakaz odwiedzin w Szpitalu Powiatowym w Lipnie

Zakaźne choroby wirusowe u pacjentów. Zakaz odwiedzin w Szpitalu Powiatowym w Lipnie

2025-12-11, 14:45
Bydgoszcz. Obywatel Gruzji zatrzymany na kolei ze sprzętem do zdalnego sterowania

Bydgoszcz. Obywatel Gruzji zatrzymany na kolei ze sprzętem do zdalnego sterowania

2025-12-11, 14:20

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę