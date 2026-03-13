Powołany do prezydenckiej Rady, by zadbać o osoby z niepełnosprawnościami [Rozmowa Dnia]

2026-03-13, 09:01 Maciej Wilkowski/MG

Dr Maciej Jabłoński z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner

- Edukacja będzie jednym z priorytetów mojej pracy w prezydenckiej Radzie ds. Osób z Niepełnosprawnościami - mówił dr Maciej Jabłoński, gość „Rozmowy Dnia” .

Doradzanie, działanie na rzecz środowiska to podstawowe cele prezydenckiej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Został do niej powołany dr Maciej Jabłoński z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Sprawami osób z niepełnosprawnościami zajmuje się od 30 lat. Jest kilka ważnych powodów, które - jak mówił w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK - zdecydowały o tym, że przyjął zaproszenie do prezydenckiej Rady.



- Zadecydowała o tym chęć zadbania o prawa każdego człowieka - chociażby prawo do pamięci, bo to problem w naszym systemie, a także prawo do równej i rzetelnej edukacji – mówił gość „Rozmowy Dnia”. - To też prawo do bezpieczeństwa - miru domowego, nauczenia każdego człowieka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, ale też analizę edukacji, którą mamy - czy jest faktycznie edukacją równych szans, czy niekoniecznie? Chociażby poprzez moje analizy pokazuję, że to nadal nie jest edukacja równych szans i to iluzja dla osób z niepełnosprawnościami. (…)



Dr Maciej Jabłoński zwracał też uwagę na sytuację osób z niepełnosprawnościami w przypadku kryzysów albo wojny. Według niego brakuje m.in. poświęconych temu specjalnych szkoleń dedykowanych tej grupie.



Cała rozmowa poniżej.



