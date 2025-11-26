Uwaga na trudne warunki na drogach regionu. W ostatnich godzinach doszło do kilku wypadków i kolizji

2025-11-26, 20:43 Redakcja

W większości zdarzeń drogowych brały udziały samochody ciężarowe. Poruszanie się po drogach - z uwagi na warunki pogodowe - jest utrudnione.

Około godz. 19.30 oblodzoną DK 10 w Lubiczu Górnym zablokowały ciężarówki. Do podobnej sytuacji doszło przed godz. 20 na DK 15 w Gronowie (między Toruniem a Brodnicą). Na tej samej drodze, ale w Żabienku ciężarówka zjechała z jezdni i zablokowała przejazd. Trzeba korzystać z objazdu przez Mogilno.



Wcześniej, bo po godz. 18, samochód ciężarowy uderzył w bariery. Doszło do tego na autostradzie A1 w kierunku Łodzi - między włocławskimi węzłami Północ i Zachód. Jedna osoba w tym zdarzeniu została ranna.