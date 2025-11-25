Zderzenie samochodu z szynobusem w powiecie świeckim! Jedna osoba nie żyje
Tragedia na przejeździe kolejowym w powiecie świeckim! Zginął kierowca samochodu osobowego, który zderzył się z szynobusem. We wtorek nad ranem była też kolizja w podbydgoskiej Brzozie.
Do wypadku doszło we wtorek o godz. 5:34 na przejeździe we wsi Lubania-Lipiny (pow. świecki). Samochód osobowy zderzył się z szynobusem. Na miejscu jest pięć zastępów straży pożarnej.
We wtorek nad ranem była też kolizja w podbydgoskiej Brzozie. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Obecnie nie ma już utrudnień.