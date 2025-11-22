Łabędź zastraszył mieszkankę Osia. Nad jezioro dotarł radiowozem - zawinięty w koc [wideo]

2025-11-22, 20:49 Redakcja

Policyjna interwencja w Osiu. Młody łabędź nie mógł sam opuścić ogródka/fot. Policja

Policjanci z Osia odebrali zgłoszenie o łabędziu, który wylądował na jednej z posesji w Gródku (pow. świecki). Zgłaszająca bała się wyjść z domu. Na miejscu funkcjonariusze zauważyli młodego ptaka, który miał problem z opuszczeniem niewielkiego ogródka.

Ptak nie miał widocznych obrażeń, ale był nerwowy i atakował zbliżające się do niego osoby.

Mundurowi skontaktowali się z pracownikiem Wdeckiego Parku Krajobrazowego, który udzielił im instruktarzu. Załapali łabędzia przy pomocy koca i zaopiekowali się nim. Następnie przewieźli go w rejon Zalewu Gródeckiego i wypuścili na łono natury.