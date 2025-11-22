Łabędź zastraszył mieszkankę Osia. Nad jezioro dotarł radiowozem - zawinięty w koc [wideo]

2025-11-22, 20:49  Redakcja
Policyjna interwencja w Osiu. Młody łabędź nie mógł sam opuścić ogródka/fot. Policja

Policyjna interwencja w Osiu. Młody łabędź nie mógł sam opuścić ogródka/fot. Policja

Policjanci z Osia odebrali zgłoszenie o łabędziu, który wylądował na jednej z posesji w Gródku (pow. świecki). Zgłaszająca bała się wyjść z domu. Na miejscu funkcjonariusze zauważyli młodego ptaka, który miał problem z opuszczeniem niewielkiego ogródka.

Ptak nie miał widocznych obrażeń, ale był nerwowy i atakował zbliżające się do niego osoby.
Mundurowi skontaktowali się z pracownikiem Wdeckiego Parku Krajobrazowego, który udzielił im instruktarzu. Załapali łabędzia przy pomocy koca i zaopiekowali się nim. Następnie przewieźli go w rejon Zalewu Gródeckiego i wypuścili na łono natury.

wideo z łabędziej interwencji/Policja

Świecie nad Wisłą
Policyjna interwencja w Osiu. Młody łabędź nie mógł sam opuścić ogródka/fot. Policja Policyjna interwencja w Osiu. Młody łabędź nie mógł sam opuścić ogródka/fot. Policja

Region

Podolog stawia na nogi Specjaliści od stóp branżowe problemy i nowości omawiali w Bydgoszczy

Podolog stawia na nogi! Specjaliści od stóp branżowe problemy i nowości omawiali w Bydgoszczy

2025-11-22, 20:09
Kolejarze są stale w ruchu Z okazji swojego święta zaprosili na doroczny leśny bieg [zdjęcia]

Kolejarze są stale w ruchu! Z okazji swojego święta zaprosili na doroczny leśny bieg [zdjęcia]

2025-11-22, 19:40
Policyjne zatrzymanie w pociągu. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd w Mogilnie

Policyjne zatrzymanie w pociągu. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd w Mogilnie

2025-11-22, 19:31
Dramatyczny finał kolizji na bydgoskim Szwederowie. Kierowca sam zgłosił się do szpitala, gdzie zmarł

Dramatyczny finał kolizji na bydgoskim Szwederowie. Kierowca sam zgłosił się do szpitala, gdzie zmarł

2025-11-22, 18:30
Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy otwarty Zaczęło się od parady i rozświetlenia choinki [zdjęcia]

Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy otwarty! Zaczęło się od parady i rozświetlenia choinki [zdjęcia]

2025-11-22, 18:30
Odbijali piłeczki ping-pongowe w szczytnym celu. Dobroczynna akcja Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Odbijali piłeczki ping-pongowe w szczytnym celu. Dobroczynna akcja Polskiej Grupy Zbrojeniowej

2025-11-22, 17:03
Szyfrowana transmisja głosowa. W regionie uruchomiona zostanie linia odporna na cyberataki

Szyfrowana transmisja głosowa. W regionie uruchomiona zostanie linia odporna na cyberataki

2025-11-22, 13:40
Sobotnie sprzątanie to temat rzeka Tłum młodych ludzi wziął się za brzegi Wdy [wideo, zdjęcia]

Sobotnie sprzątanie to temat rzeka! Tłum młodych ludzi wziął się za brzegi Wdy [wideo, zdjęcia]

2025-11-22, 12:09
Finał procesu w sprawie zabójstwa przedsiębiorcy ze Sławkowa. Jego ciało znaleziono koło Włocławka

Finał procesu w sprawie zabójstwa przedsiębiorcy ze Sławkowa. Jego ciało znaleziono koło Włocławka

2025-11-22, 11:16

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę