Kolejne ognisko wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Kujawsko-Pomorskiem

2025-11-14, 17:22 Ireneusz Sanger / Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Wirus wykryto w komercyjnej farmie indyków w Kaczkowie w gminie Gniewkowo w powiecie inowrocławskim. Stado liczyło ok. 33 tys. sztuk - poinformował kujawsko-pomorski wojewódzki lekarz weterynarii.

W gospodarstwie zostały wdrożone procedury związane z likwidacją choroby.



To szóste w tym roku ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie kujawsko-pomorskim. Trzy wykryto u drobiu przyzagrodowego, 3 w gospodarstwach komercyjnych.