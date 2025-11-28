Ognisko ptasiej grypy na fermie kaczek w Kornatowie. Stado liczyło około 24 tys. ptaków

2025-11-28, 15:43 Ireneusz Sanger/Redakcja

Odkryto ognisko ptasiej grypy na kaczej germie w powiecie chełmińskim. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

W gospodarstwie w powiecie chełmińskim zostały już wdrożone procedury związane z likwidacją choroby. Wojewoda wytyczył w rozporządzeniu strefę zapowietrzoną i zagrożoną.

Strefa obejmuje tereny powiatów chełmińskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego i grudziądzkiego, gdzie wprowadzono określone ograniczenia.



W tym roku to siódme ognisko ptasiej grypy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Trzy przypadki wykryte zostały u drobiu przyzagrodowego, cztery ogniska wystąpiły w gospodarstwach komercyjnych.



Rozporządzenie znaleźć można w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego: ⬇️