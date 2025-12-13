Zakup drobiu do hodowli tylko z pewnego źródła, by nie wprowadzić chorób do gospodarstwa

2025-12-13, 12:00 Ireneusz Sanger

Rzekomy pomór drobiu, czyli choroba Newcastle, jest - obok ptasiej grypy - jedną z najgroźniejszych chorób wirusowych występujących u drobiu/fot. ilustracyjna, Pixabay

O zachowanie szczególnej ostrożności przy zakupie drobiu do dalszej hodowli apeluje do hodowców Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Jak podkreślił w komunikacie „obecnie w Polsce występuje realne zagrożenie rozprzestrzeniania się chorób drobiu o istotnym znaczeniu dla hodowli oraz dla gospodarki”. Chodzi o rzekomy pomór drobiu oraz wysoce zjadliwą grypę ptaków.



Tymczasem do inspektoratów weterynarii docierają sygnały dotyczące obrotu prowadzonego z naruszeniem prawa weterynaryjnego, szczególnie z wykorzystaniem popularnych platform internetowych. To z kolei może skutkować nabyciem ptaków zakażonych.



”W tej sytuacji bezwzględnie zalecana jest każdorazowa konsultacja przed zakupem z najbliższym powiatowym inspektoratem weterynarii bądź właściwym ze względu na miejsce pochodzenia zwierząt. Pomocne będzie podanie danych sprzedającego” - czytamy w dokumencie.



Szczegółowe informacje można uzyskać w powiatowych inspektoratach weterynarii na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.



W ostatnich dniach w regionie wykryto kolejne ogniska ptasiej grypy, jak i rzekomego pomoru drobiu. Dotyczyły hodowli przyzagrodowych. Stada zostały zlikwidowane.



Prócz ostrożności przy zakupie nowych zwierząt, konieczne jest też przestrzeganie zasad bioasekuracji.