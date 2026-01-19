Pierwsze w tym roku ognisko rzekomego pomoru drobiu w gospodarstwie komercyjnym w regionie

2026-01-19, 09:55 Ireneusz Sanger / Redakcja

Fot. Ilustracyjne

110 tys. kurczaków zostało zlikwidowanych w fermie brojlerów w Witowie Kolonii w pow. radziejowskim i dodatkowo 30 tys. w gospodarstwie sąsiadującym.

To pierwsze w tym roku ognisko rzekomego pomoru drobiu (ND) w gospodarstwie komercyjnym w Kujawsko-Pomorskiem. Wcześniej wirus wystąpił w hodowli przyzagrodowej.



- Ustalamy jakie mogło być potencjalne źródło. Kurczaki były szczepione, więc ten wirus terenowy jest bardzo mocny. Albo przełamuje odporność, albo drób nie był skutecznie doszczepiony - poinformował Wojciech Młynarek, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.



W promieniu odpowiednio 3 i 10 kilometrów od ogniska wyznaczane są strefy zapowietrzona i zagrożona, w których obowiązywać będą ograniczenia.



Lekarze weterynarii apelują do hodowców o przestrzeganie zasad bioasekuracji. Oprócz rzekomego pomoru, kolejnym zagrożeniem dla drobiu jest wysoce zjadliwa ptasia grupa. W tym przypadku nie są dostępne szczepienia.