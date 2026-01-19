Pierwsze w tym roku ognisko rzekomego pomoru drobiu w gospodarstwie komercyjnym w regionie

2026-01-19, 09:55  Ireneusz Sanger / Redakcja
Fot. Ilustracyjne

Fot. Ilustracyjne

110 tys. kurczaków zostało zlikwidowanych w fermie brojlerów w Witowie Kolonii w pow. radziejowskim i dodatkowo 30 tys. w gospodarstwie sąsiadującym.

To pierwsze w tym roku ognisko rzekomego pomoru drobiu (ND) w gospodarstwie komercyjnym w Kujawsko-Pomorskiem. Wcześniej wirus wystąpił w hodowli przyzagrodowej.

- Ustalamy jakie mogło być potencjalne źródło. Kurczaki były szczepione, więc ten wirus terenowy jest bardzo mocny. Albo przełamuje odporność, albo drób nie był skutecznie doszczepiony - poinformował Wojciech Młynarek, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

W promieniu odpowiednio 3 i 10 kilometrów od ogniska wyznaczane są strefy zapowietrzona i zagrożona, w których obowiązywać będą ograniczenia.

Lekarze weterynarii apelują do hodowców o przestrzeganie zasad bioasekuracji. Oprócz rzekomego pomoru, kolejnym zagrożeniem dla drobiu jest wysoce zjadliwa ptasia grupa. W tym przypadku nie są dostępne szczepienia.

Mówi Wojciech Młynarek, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Radziejów

Region

Trwa usuwanie awarii wodociągowej na bydgoskim Szwederowie

Trwa usuwanie awarii wodociągowej na bydgoskim Szwederowie

2026-01-19, 10:51
Jaka jest skala dezinformacji medycznej Gościem Rozmowy Dnia był dr Szymon Suwała, pogromca mitów

Jaka jest skala dezinformacji medycznej? Gościem „Rozmowy Dnia" był dr Szymon Suwała, „pogromca mitów"

2026-01-19, 09:00
Ależ historia w Bydgoszczy Pożar samochodu pana Janusza uruchomił falę pomocy

Ależ historia w Bydgoszczy! Pożar samochodu pana Janusza uruchomił falę pomocy

2026-01-19, 08:50
Wyjeżdżając na ferie w ciepłe kraje, pamiętajmy o ubezpieczeniu zdrowotnym i szczepieniach

Wyjeżdżając na ferie w ciepłe kraje, pamiętajmy o ubezpieczeniu zdrowotnym i szczepieniach!

2026-01-19, 06:54
Nie żyje komendant komisariatu w Nowem. Był funkcjonariuszem i człowiekiem o wielkim sercu

Nie żyje komendant komisariatu w Nowem. „Był funkcjonariuszem i człowiekiem o wielkim sercu”

2026-01-18, 20:48
Samochód był dla niego całym światem. Auto spłonęło, rusza pomoc dla bydgoszczanina

Samochód był dla niego całym światem. Auto spłonęło, rusza pomoc dla bydgoszczanina

2026-01-18, 20:07
Kossak sprzedany za 59 tys. zł, a spinki Donalda Tuska za 9 tys. Po Balu Marszałkowskim [zdjęcia]

Kossak sprzedany za 59 tys. zł, a spinki Donalda Tuska za 9 tys. Po Balu Marszałkowskim [zdjęcia]

2026-01-18, 18:29
Bitwa o Brzozę tak właśnie mogła wyglądać. Rekonstrukcja pod Bydgoszczą [zdjęcia, wideo]

Bitwa o Brzozę tak właśnie mogła wyglądać. Rekonstrukcja pod Bydgoszczą [zdjęcia, wideo]

2026-01-18, 16:54
Dobroczynność nie ma ceny W tym sklepie towaru jest mnóstwo, a płaci się grosze

Dobroczynność nie ma ceny! W tym sklepie towaru jest mnóstwo, a płaci się grosze

2026-01-18, 15:25

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę