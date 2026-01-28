W powiecie radziejowskim wystąpiło kolejne ognisko rzekomego pomoru drobiu

2026-01-28, 07:50  Ireneusz Sanger / Redakcja
Fot. Ilustracyjne

Fot. Ilustracyjne

- Na kurzej fermie w miejscowości Samszyce trzeba było wybić około 88 tys. brojlerów - poinformował Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Gospodarstwo leży zaledwie 1,5 kilometra od fermy w Witowie-Kolonii, w której przed tygodniem również wystąpił rzekomy pomór. Wówczas zlikwidowano około 140 tys. ptaków.

W związku z nowym ogniskiem rozszerzone zostały strefy objęte ograniczeniami.

