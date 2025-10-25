Orzeł bielik złamał skrzydło. Ptak uratowany przez strażników z Inowrocławia

2025-10-25, 13:18 Marcin Glapiak

Orzeł otrzymał pomoc weterynaryjną w przychodni dla zwierząt/fot. materiały straży miejskiej w Inowrocławiu

Niecodzienne zgłoszenie w Inowrocławiu. Straż Miejska interweniowała tam w sprawie orła bielika.

Ranny ptak został zauważony w Mątwach. Na miejscu okazało się, że bielik ma złamane skrzydło.



Ptak otrzymał pomoc weterynaryjną w przychodni dla zwierząt. Następnie orzeł został przetransportowany do ośrodka leczenia dzikich zwierząt.