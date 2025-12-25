Dziki padają jak muchy. Ogniska afrykańskiego pomoru świń w Kujawsko-Pomorskiem

2025-12-25, 19:10 Redakcja

W Kujawsko-Pomorskiem wykryto ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików/fot. Pixabay

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadomił o stwierdzeniu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików. Chodzi o około 40 zwierząt.

Siedem martwych dzików znaleziono w okolicy Gródka w gminie Drzycim. Jedno zwierzę padło w Dólsku, gmina Drzycim, 24 w Pokrzywnie (gmina Gruta - powiat grudziądzki), cztery w Okoninie, gmina Gruta (powiat grudziądzki). Jedno zwierzę padło w Grudziądzu, jedno w Spławie - gmina Drzycim - kolejne trzy w Gródku.



Ognisko wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) ujawniono także w okolicy miejscowości Buczek, gmina Jeżewo, powiat świecki (jeden dzik), w Zajęczym Kącie, gmina Osie, powiat świecki (jeden dzik). Dwa dziki zginęły w wypadku drogowym w Pokrzywnie. Po przebadaniu truchła okazało się, że zwierzęta te były zakażone ASFV.

Chory dzik padł także w miejscowości Marusza (gmina Grudziądz) i w Starogrodzie (gmina Chełmno).