Martwy dzik na ulicy w Toruniu. Czy przyczyną był Afrykański Pomór Świń?

2026-02-09, 14:34 Michał Zaręba/Redakcja

Czy Afrykański Pomór Świń (ASF) był przyczyną śmierci małego dzika w Toruniu?/fot. nadesłane

Czy Afrykański Pomór Świń (ASF) był przyczyną śmierci małego dzika w Toruniu? Sprawą zajmuje się Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna. Zwierzę leżało na ulicy Orzechowej.

Rzecznik prezydenta Torunia i zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzili, że martwy dzik został znaleziony na ulicy Orzechowej, niedaleko osiedla domków jednorodzinnych.



Przed utylizacją zwierzęcia zostaną pobrane próbki do badań laboratoryjnych. Niezależnie od wyniku, teren będzie poddany dezynfekcji. Badania mogą dać odpowiedź na pytanie, czy to ASF było przyczyną śmierci dzika.



Afrykański Pomór Świń to wysoce zaraźliwa i śmiertelna choroba zarówno dla dzików, jak i trzody chlewnej. W tym roku stwierdzono 58 ognisk ASF u dzików.



Do tematu będziemy wracali.