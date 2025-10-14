Bogdan przemierza Afrykę! Wdecki Park Krajobrazowy śledzi wędrówkę bociana

2025-10-14, 08:41  Marcin Doliński/Redakcja
Wdecki Park Krajobrazowy zaobrączkował i wyposażył bociany w nadajnik. Dzięki niemu można obserwować lot Bogdana/fot. nadesłane/Wdecki Park Krajobrazowy

W podróży jest już ponad dwa miesiące i pokonał już prawie pięć tysięcy kilometrów, lądując w Dolinie Nilu na południu Egiptu przy granicy z Sudanem. Mowa o Bogdanie – to bocian, który jest monitorowany przez pracowników Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Ptak został zaobrączkowany i wyposażony w specjalny nadajnik, aby można było śledzić trasę jego lotu po opuszczeniu Polski.

– Pieszczotliwie ochrzciliśmy go imieniem Bogdan. W tym tygodniu przekroczył Zatokę Sueską i jest już na terenie kontynentu afrykańskiego. Ostatnie dane, które spłynęły do nas, pokazały, że zbliżył się do doliny rzeki Nil. Póki co, na razie jest to ostatni zanotowany sygnał – mówił Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Ten fakt może oznaczać, że zostanie w tych rejonach. Jest tam ciepło, zielono wilgotno. – To jeden ze scenariuszy, który rozważamy. Żyzne obszary doliny Nilu są ostoją dla wielu gatunków ptaków, między innymi właśnie dla polskich bocianów.

Relacja Marcina Dolińskiego

