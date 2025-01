Polskich bocianów ubywa, także w regionie. Wyniki spisu nie napawają optymizmem

2025-01-02, 14:31 Marcin Doliński/Redakcja

Międzynarodowe liczenie bocianów zostało przeprowadzone po raz ósmy, poprzednio 10 lat temu, w 2014 roku/fot. piotrszumigaj.com, nadesłane

Coraz mniej bocianów zamieszkuje nasz region – pokazują to wyniki międzynarodowego liczenia bocianów. W województwie naliczono tylko 1600 zajętych gniazd, czyli o 20 procent mniej, niż podczas poprzedniego „spisu” przed 10 laty.

– Niezwykły gatunek, ponieważ jest to dla nas pewnego rodzaju barometr naszego środowiska – mówi o bocianie Daniel Siewiert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego. – Jednak coś niedobrego się dzieje – jeśli jeszcze kilka, kilkanaście lat temu mówiliśmy, że co drugi, co trzeci bocian na świecie jest „Polakiem”, to teraz te dane są bardziej pesymistyczne niż te, które zakładaliśmy. Okazało się, że spadek od jednego cenzusu do drugiego to aż minus 20 procent.



Z czego to wynika? – Nie możemy zrzucić wszystkiego wyłącznie na zmiany klimatyczne – jednak to, że zmieniła się struktura chociażby zasiewów, odcisnęło się na liczebności młodych, liczebności samych gniazd. Nie było skutku w postaci piskląt – tłumaczy.



Międzynarodowe liczenie bocianów zostało przeprowadzone po raz ósmy, poprzednio 10 lat temu, w 2014 roku. Więcej w relacji poniżej.