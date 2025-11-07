„Sfera psychiczna i emocjonalna nauczycieli jest kompletnie pomijana." Konferencja w Łochowie

2025-11-07, 07:50  Tatiana Adonis/Redakcja
W Szkole Podstawowej w Łochowie o dobrostanie nauczycieli rozmawiali m.in. eksperci i sami dydaktycy/fot. Tatiana Adonis

W Szkole Podstawowej w Łochowie o dobrostanie nauczycieli rozmawiali m.in. eksperci i sami dydaktycy/fot. Tatiana Adonis

- Dbanie nauczyciela o siebie to nie egoizm, ale konieczność - mówili uczestnicy konferencji w podbydgoskim Łochowie. W tamtejszej Szkole Podstawowej o dobrostanie nauczycieli rozmawiali m.in. eksperci i sami dydaktycy.

Na konferencji pod hasłem „Zacznijmy od siebie – jak troska o siebie staje się troską o ucznia” spotkało się ponad 400 osób. Konferencja to dla nich przestrzeń do refleksji i wymiany doświadczeń. Ale przede wszystkim chodzi o wsparcie nauczycieli.

- Chodzi o to, żeby poprzez tę konferencje dowiedzieć się, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami i w jaki sposób regulować własne emocje...

- Tego typu konferencje bardzo się przydają. Nasze nastawienie psychiczne w danym dniu wpływa na naszych uczniów... - mówiły uczestniczki konferencji.

- Sfera psychiczna, emocjonalna nauczyciela jest kompletnie pomijana - mówi Aleksandra Rejniak, psycholog. - On ma nauczyć, pokazać, wytłumaczyć. On ma też przykazane, że zawsze „musi", ponieważ ma misję. Tymczasem idąc na jakąkolwiek misję, jej uczestnicy są odpowiednio wyposażani, uczą się tego latami, pracuje nad tym cały sztab ludzi. W przypadku nauczycieli tak nie jest.

- Najwyższy czas, by zająć się dobrostanem nauczycieli, ponieważ chodzi o nasze szczęście, o dobre i bezproblemowe funkcjonowanie w pracy - mówi Mirosław Donarski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łochowie.

Wydarzenie to inicjatywa szkół w Łochowie, Przyłękach i Białych Błotach oraz tamtejszego Urzędu Gminy. Konferencji towarzyszyła debata i warsztaty.

Więcej w relacji Tatiany Adonis.

Relacja Tatiany Adonis

