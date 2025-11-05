Nauczyciele zachęcili dzieciaki do zamiany w postaci z bajek. Ciekawa inicjatywa szkoły w Toruniu
Simbę, Bambi czy Myszka Minnie można było spotkać w Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu. To z okazji Dnia Postaci z Bajek. Do zabawy przyłączyli się też nauczyciele.
– Ja się przebrałam za Szalonego Kapelusznika z Alicji w Krainie Czarów. On pomaga tej dziewczynce w tym świecie – powiedziała jedna z uczennic. – Bajki są wspaniałe i zwroty akcji się w nich dzieją. To pobudza ciekawość. Kiedy jest jakieś ważny sprawdzian następnego dnia, to można sobie obejrzeć bajkę i trochę się wyluzować – dodała.
– Chcemy, żeby dzieci miały trochę taką odskocznię, mogli się przebrać, wyrazić siebie właśnie w takich kreatywny sposób. Nauczyciele też zaangażowali się w tę inicjatywę – stwierdziła jednak z nauczycielek.
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest 5. listopada, w rocznicę urodzin Walta Disneya.