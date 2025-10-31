Bydgoska Prawica z apelem do Donalda Tuska. Chodzi o nowelizację Karty Nauczyciela

2025-10-31, 20:07  Monika Siwak/Redakcja
Co dalej z Kartą Nauczyciela? Bydgoska Prawica apeluje do premiera Donalda Tuska/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Radni Bydgoskiej Prawicy apelują do premiera Donalda Tuska o pilne działania naprawcze w sprawie płac nauczycieli za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Grażyna Szabelska i Jędrzej Gralik zwracają uwagę, że skutkiem nowelizacji Karty Nauczyciela od września, będzie brak wycieczek i ucierpią na tym uczniowie. Wycieczki są zawieszane, bo nauczyciele nie mają dostawać zapłaty za godziny, na których klasa jest na wycieczce.

– Problem zawieszania wyjść i wycieczek szkolnych uderza przede wszystkim w uczniów, w ich prawo do nauki również poza szkołą. Rozwiązania, które funkcjonują, uderzają w prawa pracownicze nauczycieli. Pan premier zaczął rozmowy z nauczycielami. Doceniamy to. Wiemy, że zadeklarował, że stoi po stronie nauczycieli. Obietnica pana premiera dotyczy wyłącznie godzin niezrealizowanych ponadwymiarowych. Jednak w ogóle nie odniósł się do problemu, który nadal będzie istniał, czyli do wycieczek szkolnych kilkudniowych – mówi Szabelska.

– Wycieczki są zawieszane. Odbywają się te, które były organizowane wcześniej. Natomiast przyszłe już nie – dodaje.

– Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący pewnej nauczycielki, która domagała się spłaty nadgodzin podczas wyjazdów kilkudniowych. Było to około 30 000 złotych. W tym momencie każdy nauczyciel może iść do sądu i procesować się o zwrot kosztów za poprzednie nadgodziny. Jestem również wychowawcą w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1. Ze względu na narzucone przepisy nie praktykujemy wycieczek kilkudniowych – zaznacza Gralik.

– Mieliśmy bardzo długoletnią tradycję wyjazdów integracyjnych nad morze. Był to wspaniały czas, gdzie uczniowie mogli się poznawać. Teraz zostało to okrojone do jednodniowej wycieczki w pobliże Bydgoszczy. Jeśli chodzi o wyjścia jednodniowe, są one realizowane na przykład przeze mnie, ale tylko w momencie, kiedy mam trzy godziny ze swoją klasą i wiem, że mogę wyjść do jakiegoś parku, czy na cmentarze w tym okresie, lub do kina – wspomina.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do klubu poselskiego lub klubów koalicji, aby przygotowały projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, zgodnie z którym nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nawet wtedy, gdy ich nie zrealizują, bo np. uczniowie są na wycieczkach.

Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że zadaniem szefa resortu będzie doprowadzenie do zmiany sposobu liczenia godzin ponadwymiarowych, aby nauczyciele nie mieli poczucia krzywdy.

Jak poinformowano na sesji bydgoskiej Rady Miasta, w Bydgoszczy też jest proces, w którym nauczyciel domaga się zapłaty za godziny spędzone na wymianie zagranicznej. Zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz mówiła o apelu do dyrektorów, by organizowali wycieczki w taki sposób, by nie było przekroczenia kodeksowych 40 godzin pracy nauczyciela.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz

Region

