Co bardziej zmienia rynek: nowe technologie czy nowe pokolenia? „Rozmowa Dnia” o pracy

2025-11-03, 08:54  Agnieszka Marszał/Redakcja
Maciej Smolarek, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu/fot. Zdzisław Nawrat

Maciej Smolarek, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu/fot. Zdzisław Nawrat

Komu dziś trudno znaleźć zatrudnienie? Czy skrócony tydzień pracy jest w Polsce realny? Gościem „Rozmowy Dnia" był Maciej Smolarek, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

- Kujawsko-pomorski rynek pracy jest stabilny. Co prawda zwolnień grupowych jest więcej niż 2-3 lata temu, ale nie powinno to zagrozić sytuacji gospodarczej regionu - mówił w „Rozmowie Dnia” Maciej Smolarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. - W zeszłym roku widzieliśmy mocniejsze tąpnięcie, jeśli chodzi o zwolnienia grupowe, natomiast nie doszukiwałbym się specjalnie trudnych sytuacji, które będą zagrażały stabilizacji na naszym rynku pracy. Patrząc na naszą gospodarkę - szczególnie regionalną - mamy dobre wskaźniki rynku pracy. Stopa bezrobocia wynosi u nas 7,6 proc. Jesteśmy mniej więcej w połowie stawki, jeśli chodzi o regiony w Polsce, więc nie jest źle.

Z październikowego „Barometru Polskiego Rynku Pracy”. przygotowanego przez Personnel Service wynika, że dziś szukanie pracy trwa dłużej niż 2-3 lata temu.

Cała rozmowa poniżej.

INNE ROZMOWY DNIA

PR PiK - Rozmowa Dnia - Maciej Smolarek

Toruń

Region

Wciąż czuć gaz w Toruniu. Trwa naprawa gazociągu na osiedlu Na Skarpie

Wciąż czuć gaz w Toruniu. Trwa naprawa gazociągu na osiedlu Na Skarpie

2025-11-03, 13:15
Dziesięć wypadków, 51 pijanych kierowców. Po policyjnej akcji na Wszystkich Świętych

Dziesięć wypadków, 51 pijanych kierowców. Po policyjnej akcji na Wszystkich Świętych

2025-11-03, 10:40
Ogród jak sprzed kilkuset lat powstanie w Bydgoszczy. Znamy dokładną lokalizację [zdjęcia]

Ogród jak sprzed kilkuset lat powstanie w Bydgoszczy. Znamy dokładną lokalizację [zdjęcia]

2025-11-03, 07:50
Te kartki mają wielką moc Każdy może je zrobić. Zaprasza grudziądzkie centrum kultury

Te kartki mają wielką moc! Każdy może je zrobić. Zaprasza grudziądzkie centrum kultury

2025-11-03, 06:50
Marka turystyczna Bory Tucholskie rozwija skrzydła. Ma przyciągać coraz więcej osób

Marka turystyczna „Bory Tucholskie" rozwija skrzydła. Ma przyciągać coraz więcej osób

2025-11-02, 21:43
Kolejne wypadki na drogach w regionie. Na szczęście obyło się bez poważniejszych obrażeń

Kolejne wypadki na drogach w regionie. Na szczęście obyło się bez poważniejszych obrażeń

2025-11-02, 20:03
Kruszwica stawia na rozwój. W planach budowa portu jachtowego i stadionu za 10 mln zł

Kruszwica stawia na rozwój. W planach budowa portu jachtowego i stadionu za 10 mln zł

2025-11-02, 19:55
Cmentarz na Rudaku. To tu spoczywają producenci cegieł, które służyły do budowy toruńskich fortów

Cmentarz na Rudaku. To tu spoczywają producenci cegieł, które służyły do budowy toruńskich fortów

2025-11-02, 18:41
Wypadek w Mogilnie. Jego przyczyny będzie musiał prawdopodobnie wyjaśnić sąd

Wypadek w Mogilnie. Jego przyczyny będzie musiał prawdopodobnie wyjaśnić sąd

2025-11-02, 16:54

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę