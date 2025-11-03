Co bardziej zmienia rynek: nowe technologie czy nowe pokolenia? „Rozmowa Dnia” o pracy

2025-11-03, 08:54 Agnieszka Marszał/Redakcja

Maciej Smolarek, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu/fot. Zdzisław Nawrat

Komu dziś trudno znaleźć zatrudnienie? Czy skrócony tydzień pracy jest w Polsce realny? Gościem „Rozmowy Dnia" był Maciej Smolarek, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

- Kujawsko-pomorski rynek pracy jest stabilny. Co prawda zwolnień grupowych jest więcej niż 2-3 lata temu, ale nie powinno to zagrozić sytuacji gospodarczej regionu - mówił w „Rozmowie Dnia” Maciej Smolarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. - W zeszłym roku widzieliśmy mocniejsze tąpnięcie, jeśli chodzi o zwolnienia grupowe, natomiast nie doszukiwałbym się specjalnie trudnych sytuacji, które będą zagrażały stabilizacji na naszym rynku pracy. Patrząc na naszą gospodarkę - szczególnie regionalną - mamy dobre wskaźniki rynku pracy. Stopa bezrobocia wynosi u nas 7,6 proc. Jesteśmy mniej więcej w połowie stawki, jeśli chodzi o regiony w Polsce, więc nie jest źle.



Z październikowego „Barometru Polskiego Rynku Pracy”. przygotowanego przez Personnel Service wynika, że dziś szukanie pracy trwa dłużej niż 2-3 lata temu.



Cała rozmowa poniżej.



