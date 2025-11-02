Marka turystyczna „Bory Tucholskie" rozwija skrzydła. Ma przyciągać coraz więcej osób

2025-11-02, 21:43 Monika Kaczyńska / Redakcja

Diabelski Kamień zwany Kamieniem św. Wojciecha, który można znaleźć w Borach Tucholskich. / Fot. Tomasz Kaźmierski / archiwum

Przedsiębiorcy, leśnicy i samorządowcy podsumowali drugi rok realizacji projektu „Bory Tucholskie-Naturalnie", który ma promować turystykę ekologiczną i wspierać lokalnych przedsiębiorców.

- Ważna jest dla nas współpraca na różnych poziomach - mówi Michał Bucholz, w-ce prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, koordynator projektu. - Z jednej strony przedsiębiorców turystycznych, którzy na co dzień pracują z turystami. Z drugiej - samorządów i nadleśnictw.



- Bardzo cieszy mnie coraz większa współpraca branży na różnych polach, a także wymiana doświadczeń między miejscami noclegowymi, restauracjami - mówi Roman Pękała z Przystanku Tleń.



- Mamy już 2-letnie doświadczenie w wdrażaniu marki Bory Tucholskie - opowiada Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego. - Jest to pewien krok w ocenie tego, co chcemy turyście zaoferować, jakiego turystę chcemy do nas zaprosić i jaki produkt turystyczny dla niego przygotujemy.



Jednym z działań w ramach projektu jest organizacja Święta Turystyki Naturalnej - w przyszłym roku jego trzecia edycja, która ma się odbyć w powiecie świeckim.