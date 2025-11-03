Ogród jak sprzed kilkuset lat powstanie w Bydgoszczy. Znamy dokładną lokalizację [zdjęcia]

2025-11-03, 07:50 Natasza Trzebuchowska / Redakcja

Małgorzata Perszutów z Fundacji Kwietnej, współorganizatorka akcji. / Fot. Natasza Trzebuchowska

Dziki, naturalny, inspirowany przyrodą - taki będzie pierwszy w Bydgoszczy ogród biocenotyczny. Powstanie nad Brdą, w parku przy ul. Unii Lubelskiej.

- Będziemy odtwarzać ekosystem. Chcemy stworzyć sieć powiązań pomiędzy różnymi gatunkami, pomiędzy różnymi organizmami. Gdy taki ogród dojrzeje, będzie sobie już radził sam w naturze - mówiła Małgorzata Perszutów z Fundacji Kwietnej, współorganizatorka akcji.



W ogrodach biocenotycznych spotykamy tylko rodzime gatunki, które są dostosowane do lokalnych warunków; które współpracują z owadami.



- Wierzby, jarzębina, czeremcha, leszczyna - wymienia Małgorzata Perszutów. - W miastach jest coraz mniej nieużytków, które do tej pory były ostojami bioróżnorodności. Z perspektywy estetycznej - dla wielu osób były to tereny zaniedbane, ale były bardzo ważne dla przyrody.



W zakładaniu ogrodu biocenotycznego mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Wydarzenie odbędzie się 8 listopada (sb.) o godz. 11 w parku im. Piotra Samujło. Partnerem jest bank ING.