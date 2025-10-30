Wyłączał prąd w Janikowie, policjantom tłumaczył, że „lubi to robić". Kara dla 18-latka

2025-10-30, 15:40 Redakcja

W środę policjanci zatrzymali 18-letniego mieszkańca Janikowa

18-latek z Janikowa odpowiadał za przerwy w dostawach prądu, do jakich dochodziło w tym mieście od września do października.

Firma energetyczna z Janikowa powiadomiła komisariat policji, że doszło do kilkunastu przypadków wyłączenia prądu. Podejrzewano, że nie było to skutkiem awarii, a celowym działaniem. Ktoś manipulował w transformatorach przy słupach energetycznych.



W środę policjanci zatrzymali 18-letniego mieszkańca Janikowa. Usłyszał zarzut dotyczący wykroczenia, polegającego na złośliwym uniemożliwianiu korzystania z urządzeń publicznych, poprzez wyłączanie instalacji elektrycznej.



Mężczyzna przyznał się do winy, motywując swoje działanie tym, że interesuje go „manipulowanie” prądem. Został ukarany mandatem karnym w wysokości tysiąca złotych. Firma energetyczna może również dochodzić od niego odszkodowania za wyrządzone straty.