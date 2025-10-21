Rzecznik sanepidu po śmierci niemowlęcia: Była niezgodność daty podania szczepionki z datą ważności

2025-10-21, 13:42 Marcin Glapiak/Redakcja

Sześciomiesięcznego chłopca nie udało się uratować/fot. Pixabay

Sześciomiesięczne niemowlę zostało zaszczepione pod koniec września w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gąsawie, 9 października zmarło. Gdy się okazało, że szczepionka była przeterminowana, żniński inspektor sanitarny złożył zawiadomienie do prokuratury.

Prokuratura w Żninie wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia dziecka, po podaniu mu drugiej dawki z serii szczepień obowiązkowych.



- Po podaniu szczepienia, doszło u dziecka do niepożądanego odczynu poszczepiennego Sprawą natychmiast zajął się sanepid – informuje Łukasz Betański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. - Po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia niepożądanego odczynu poszczepiennego, 9 października pracownicy sekcji i nadzoru przeciwepidemicznego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żninie, w ciągu godziny od zgłoszenia, podjęli czynności kontrolne w podmiocie leczniczym – tłumaczy. - Podczas kontroli stwierdzili niezgodność daty podania z datą ważności jednego z podanych preparatów. Podjęto niezwłoczne czynności zabezpieczające dokumentację i próbki szczepionek oraz powiadomiono prokuraturę.



Jak tłumaczy rzecznik, dziecko zostało zaszczepione przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, polio, haemophilus typu B, oraz rotawirusom. - Z magazynu powiatowej stacji szczepionki zostały wydane w okresie ważności – mówi rzecznik sanepidu. - Po wydaniu ze stacji, za przechowywanie i kontrolę ważności szczepionek odpowiada świadczeniodawca i jego pracownicy – tłumaczy.



Jak usłyszeliśmy w Prokuraturze Okręgowej, sekcja zwłok dziecka ma być przeprowadzona w tym tygodniu. Partia tych konkretnych szczepionek w przychodni została zabezpieczona. Głównym zadaniem prokuratury jest teraz ustalenie przyczyn śmierci dziecka oraz to, czy druga szczepionka mogła mieć wpływ na jego zgon. Szczegółowe wyniki badań opinii biegłego będą znane za kilka tygodni.



Niepubliczna przychodnia w Gąsawie późnym popołudniem ma wydać oświadczenie w sprawie śmierci dziecka.