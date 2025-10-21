Rzecznik sanepidu po śmierci niemowlęcia: Była niezgodność daty podania szczepionki z datą ważności

Sześciomiesięcznego chłopca nie udało się uratować/fot. Pixabay
Sześciomiesięczne niemowlę zostało zaszczepione pod koniec września w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gąsawie, 9 października zmarło. Gdy się okazało, że szczepionka była przeterminowana, żniński inspektor sanitarny złożył zawiadomienie do prokuratury.
Prokuratura w Żninie wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia dziecka, po podaniu mu drugiej dawki z serii szczepień obowiązkowych.
- Po podaniu szczepienia, doszło u dziecka do niepożądanego odczynu poszczepiennego Sprawą natychmiast zajął się sanepid – informuje Łukasz Betański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. - Po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia niepożądanego odczynu poszczepiennego, 9 października pracownicy sekcji i nadzoru przeciwepidemicznego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żninie, w ciągu godziny od zgłoszenia, podjęli czynności kontrolne w podmiocie leczniczym – tłumaczy. - Podczas kontroli stwierdzili niezgodność daty podania z datą ważności jednego z podanych preparatów. Podjęto niezwłoczne czynności zabezpieczające dokumentację i próbki szczepionek oraz powiadomiono prokuraturę.
Jak tłumaczy rzecznik, dziecko zostało zaszczepione przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, polio, haemophilus typu B, oraz rotawirusom. - Z magazynu powiatowej stacji szczepionki zostały wydane w okresie ważności – mówi rzecznik sanepidu. - Po wydaniu ze stacji, za przechowywanie i kontrolę ważności szczepionek odpowiada świadczeniodawca i jego pracownicy – tłumaczy.
Jak usłyszeliśmy w Prokuraturze Okręgowej, sekcja zwłok dziecka ma być przeprowadzona w tym tygodniu. Partia tych konkretnych szczepionek w przychodni została zabezpieczona. Głównym zadaniem prokuratury jest teraz ustalenie przyczyn śmierci dziecka oraz to, czy druga szczepionka mogła mieć wpływ na jego zgon. Szczegółowe wyniki badań opinii biegłego będą znane za kilka tygodni.
Niepubliczna przychodnia w Gąsawie późnym popołudniem ma wydać oświadczenie w sprawie śmierci dziecka.
Mówi Łukasz Betański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę