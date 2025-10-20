2025-10-20, 18:05 Katarzyna Bogucka/Redakcja

Przyczynę śmierci chłopca zbada prokuratura/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci niemowlęcia, którego stan zdrowia mógł się pogorszyć po podaniu szczepionki.

Nie żyje niemowlę, które przyjęło szczepionkę w przychodni w Gąsawie. U dziecka mógł wystąpić niepożądany odczyn poszczepienny. Chłopiec najpierw trafił do szpitala w Żninie, a później w Bydgoszczy. Po kilku dniach zmarł.



Jak potwierdza Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy pracownicy Sanepidu zawiadomili o sprawie śledczych z prokuratury. Powołany biegły odpowie na pytanie, co było przyczyną śmierci i jaki wpływ na organizm dziecka miał podany preparat.



Według informacji TVP Bydgoszcz, szczepionka miała być przeterminowana.