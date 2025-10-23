Jest opinia biegłego po sekcji zwłok niemowlęcia, zaszczepionego w Gąsawie

2025-10-23, 13:01  Marcin Glapiak
Niemowlę trafiło do szpitala dziecięcego w Bydgoszczy, niestety nie udało się uratować dziecka/fot. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy, Facebook

Niemowlę trafiło do szpitala dziecięcego w Bydgoszczy, niestety nie udało się uratować dziecka/fot. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy, Facebook

- Biegły sądowy, na podstawie badania, nie był w stanie określić przyczyny zgonu 6-miesięcznego chłopca, któremu podano przeterminowaną szczepionkę w zakładzie w Gąsawie - informuje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.

Chłopiec został zaszczepiony w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej W Gąsawie. Jak informuje sanepid, szczepionka była przeterminowana, trwa w tej sprawie śledztwo. Po podaniu drugiej dawki, stan dziecka się pogorszył i zostało przewiezione do szpitala dziecięcego w Bydgoszczy, gdzie zmarło 9 października. Dziś przeprowadzono sekcję zwłok niemowlęcia.

Jak usłyszeliśmy w Prokuraturze Okręgowej, biegły sądowy nie był jednak w stanie określić przyczyny zgonu. Ta być może będzie znana dopiero za kilka tygodni, po wynikach pobranych podczas badania wycinków.

Bydgoszcz

Region

Województwo dostanie pieniądze z kryzysowej puli. Na edukację, obronę cywilną, schrony

Województwo dostanie pieniądze z „kryzysowej" puli. Na edukację, obronę cywilną, schrony

2025-10-23, 18:00
Podejmowali walkę dla przyszłych pokoleń. Konferencja o Ludziach Solidarności w Bydgoszczy

Podejmowali walkę dla przyszłych pokoleń. Konferencja o Ludziach Solidarności w Bydgoszczy

2025-10-23, 17:40
Miał pobić i skopać przypadkowego przechodnia. 38-latek z Inowrocławia z zarzutami

Miał pobić i skopać przypadkowego przechodnia. 38-latek z Inowrocławia z zarzutami

2025-10-23, 16:16
Bezpłatne ustawianie świateł w samochodzie Można to zrobić w cztery kolejne soboty [lista stacji]

Bezpłatne ustawianie świateł w samochodzie! Można to zrobić w cztery kolejne soboty [lista stacji]

2025-10-23, 14:46
Przed sądem mówił, że podpalił garaż dla żartu. Początek procesu po śmierci 50-latka

Przed sądem mówił, że podpalił garaż dla żartu. Początek procesu po śmierci 50-latka

2025-10-23, 12:07
Niesłuchani, ignorowani, samotni w domu. Policjanci i eksperci rozmawiali z uczniami o używkach

Niesłuchani, ignorowani, samotni w domu. Policjanci i eksperci rozmawiali z uczniami o używkach

2025-10-23, 10:14
Kask obowiązkowy, prawo jazdy od 17 lat. O nowym prawie drogowym w Rozmowie Dnia

Kask obowiązkowy, prawo jazdy od 17 lat. O nowym prawie drogowym w „Rozmowie Dnia"

2025-10-23, 09:03
Kurs pilotowania dronów w szkole we Włocławku. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli

Kurs pilotowania dronów w szkole we Włocławku. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli

2025-10-23, 07:55
Z hali z trampolinami niewiele zostało. Pożar we Włocławku opanowany [zdjęcia]

Z hali z trampolinami niewiele zostało. Pożar we Włocławku opanowany [zdjęcia]

2025-10-23, 06:41

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę