Jest opinia biegłego po sekcji zwłok niemowlęcia, zaszczepionego w Gąsawie
- Biegły sądowy, na podstawie badania, nie był w stanie określić przyczyny zgonu 6-miesięcznego chłopca, któremu podano przeterminowaną szczepionkę w zakładzie w Gąsawie - informuje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.
Chłopiec został zaszczepiony w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej W Gąsawie. Jak informuje sanepid, szczepionka była przeterminowana, trwa w tej sprawie śledztwo. Po podaniu drugiej dawki, stan dziecka się pogorszył i zostało przewiezione do szpitala dziecięcego w Bydgoszczy, gdzie zmarło 9 października. Dziś przeprowadzono sekcję zwłok niemowlęcia.
Jak usłyszeliśmy w Prokuraturze Okręgowej, biegły sądowy nie był jednak w stanie określić przyczyny zgonu. Ta być może będzie znana dopiero za kilka tygodni, po wynikach pobranych podczas badania wycinków.