Jest opinia biegłego po sekcji zwłok niemowlęcia, zaszczepionego w Gąsawie

2025-10-23, 13:01 Marcin Glapiak

Niemowlę trafiło do szpitala dziecięcego w Bydgoszczy, niestety nie udało się uratować dziecka/fot. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy, Facebook

- Biegły sądowy, na podstawie badania, nie był w stanie określić przyczyny zgonu 6-miesięcznego chłopca, któremu podano przeterminowaną szczepionkę w zakładzie w Gąsawie - informuje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.

Chłopiec został zaszczepiony w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej W Gąsawie. Jak informuje sanepid, szczepionka była przeterminowana, trwa w tej sprawie śledztwo. Po podaniu drugiej dawki, stan dziecka się pogorszył i zostało przewiezione do szpitala dziecięcego w Bydgoszczy, gdzie zmarło 9 października. Dziś przeprowadzono sekcję zwłok niemowlęcia.



Jak usłyszeliśmy w Prokuraturze Okręgowej, biegły sądowy nie był jednak w stanie określić przyczyny zgonu. Ta być może będzie znana dopiero za kilka tygodni, po wynikach pobranych podczas badania wycinków.