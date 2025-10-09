Narkotyki w paczkach kurierskich. Miały trafić do paczkomatów w Bydgoszczy [wideo]

2025-10-09, 19:53 Redakcja

Podejrzane paczki nadano w Warszawie, Krakowie i Szczecinie/fot. materiały KAS

Prawie pół kilograma suszu roślinnego, dopalacze i opioidy namierzyli funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej w jednej z sortowni przesyłek pod Bydgoszczą.

Podejrzane paczki nadano w Warszawie, Krakowie i Szczecinie. Miały trafić do automatów paczkowych na terenie Bydgoszczy. Wartość zatrzymanych narkotyków to ponad 28 tysięcy złotych.



Sprawą zajmuje się policja, która wszczęła wobec nadawców i odbiorców przesyłek czynności procesowe.



