Prokurator oskarża w sprawie zabójstwa w Nowem. Kolumbijczycy i Polacy staną przed sądem

2025-10-06, 12:20 Marcin Doliński/Redakcja

29-letni Kolumbijczyk (pierwszy od prawej) odpowie za zabójstwo 41-letniego mężczyzny w Nowem/ Fot. Marcin Doliński, archiwum

Jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 41-letniego mężczyzny, do którego doszło w Nowem koło Świecia w lipcu tego roku. Zarzuty usłyszało 9 osób w tym 7 Kolumbijczyków. Jeden z nich, 29-latek, będzie odpowiadał za zabójstwo.

- Skierowaliśmy akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - przekazał prokurator rejonowy, Janusz Borucki. - Akt obejmuje dziewięć osób: siedmiu Kolumbijczyków i dwóch Polaków. Wszyscy byli tymczasowo aresztowani. Sąd ten areszt utrzymał. Jednemu z Kolumbijczyków postawiono zarzut zabójstwa. Pozostali usłyszeli zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym - co udało się bezsprzecznie udowodnić. Mają również zarzut posłużenia się niebezpiecznym narzędziem w postaci rozbitej butelki. Są też osoby z dodatkowymi zarzutami. Jeden z obcokrajowców odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i ucieczkę przed policją. Jeden z Polaków usłyszał dwa zarzuty: udział w bójce i posiadanie narkotyków w znacznej ilości.



Do zabójstwa doszło w nocy z soboty na niedzielę, 5 lipca. Policjanci zostali wezwani do bójki pomiędzy grupami mężczyzn w Nowem koło Świecia. w trakcie szarpaniny 41-letni Polak, mieszkaniec powiatu świeckiego, został ugodzony nożem.