Kolumbijczycy i Hindusi bez zgody na pobyt i pracę. Interwencja w Kujawsko-Pomorskiem

2025-01-10

Sześciu Kolumbijczyków i trzech obywateli Indii zatrzymali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. Cudzoziemcy ignorując przepisy, nielegalnie pracowali i nie posiadali dokumentów pobytowych.

jak zawiadamia nadwiślański Oddział Straży Granicznej, do zatrzymania obcokrajowców doszło w środę na terenie powiatów – inowrocławskiego oraz bydgoskiego. Czynności kontrolne przeprowadzono wobec kilkunastu osób, z czego u dziewięciu z nich stwierdzono złamanie przepisów pobytowych.



Funkcjonariusze ustalili, że trzech obywateli Indii nie posiada żadnych dokumentów pobytowych (wiz czy kart pobytu), które uprawniałyby cudzoziemców do legalnego zamieszkania i zatrudnienia w naszym kraju. W trakcie czynności kontrolnych oświadczyli, że oczekują na zatrudnienie w jednym z zakładów produkcyjnych, a wnioski na ich pobyt czasowy zostały rzekomo złożone do wojewody mazowieckiego.

Z kolei cel pobytu sześciu obywateli Kolumbii w naszym kraju jest niezgodny z tym, jaki deklarowali podczas przekraczania granicy UE. Cudzoziemcy twierdzili że przyjechali do Europy turystycznie, przekraczając granicę w Hiszpanii, co zwalniało ich z posiadania wiz. Do Polski natomiast trafili drogą lotniczą w ruchu Schengen, aby tu na miejscu podjąć pracę przy rozbiorze drobiu w jednej z firm na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Podmiot, który powierzył cudzoziemcom nielegalną pracę w najbliższym czasie również zostanie skontrolowany.



Wobec wszystkich zatrzymanych osób wszczęto postępowania administracyjne w celu zobowiązania ich do powrotu. Sześciu obywateli Kolumbii otrzymało już decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw strefy Schengen przez 6 miesięcy. Wobec trójki obywateli Indii postępowania są w toku z uwagi na rzekomo złożone wnioski do wojewody mazowieckiego.