Nocna sprzedaż alkoholu w Toruniu z ograniczeniami? Z inicjatywą wychodzą radni KO

2025-10-02, 15:22 Monika Kaczyńska/Redakcja

W Toruniu rozpoczną się prace nad projektem uchwały o zakazie lub ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu/fot.: Monika Kaczyńska

Radni Koalicji Obywatelskiej w Toruniu chcą wprowadzić ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Poinformował o tym podczas konferencji prezydent Paweł Gulewski i przewodniczący toruńskiej Rady Miasta Łukasz Walkusz. Ograniczenie ma dotyczyć całej gminy miasta Toruń.

– Najpierw będą analizy dotyczące bezpieczeństwa, konsultacje z policją, mieszkańcami i właścicielami sklepów – wyjaśniał Paweł Gulewski, prezydent Torunia.



– Jeśli chodzi o projekt uchwały, z którym chcielibyśmy zapoznać radnych, celujemy mniej więcej w drugi, trzeci kwartał przyszłego roku. Na chwilę obecną nie przesądzamy kilku rzeczy – zaznaczył Gulewski. – Jedno jest pewne, zasadne byłoby wprowadzenie zakazu czy ograniczenia, które dotyczyłoby terenu całej gminy miasta Toruń. Druga, bardzo ważna kwestia, to ograniczenie będzie dotyczyło wyłącznie sprzedaży napojów alkoholowych w detalu. To oznacza, że gastronomowie, którzy będą prowadzili działalność m.in. na Starówce, czy hotelarze nie będą tym objęci – dodał.



– Już dzisiaj apeluję do innych klubów o włączenie się do prac nad tym projektem. Liczymy też na poparcie klubu Prawa i Sprawiedliwości, który z założenia jest przeciwny inicjatywom prezydenckim. Natomiast uważam, że w tej sprawie powinniśmy osiągnąć konsensus ponad podziałami – powiedział Łukasz Walkusz, przewodniczący Rady Miasta Torunia.