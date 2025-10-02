Nocna sprzedaż alkoholu w Toruniu z ograniczeniami? Z inicjatywą wychodzą radni KO

W Toruniu rozpoczną się prace nad projektem uchwały o zakazie lub ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu/fot.: Monika Kaczyńska
Radni Koalicji Obywatelskiej w Toruniu chcą wprowadzić ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Poinformował o tym podczas konferencji prezydent Paweł Gulewski i przewodniczący toruńskiej Rady Miasta Łukasz Walkusz. Ograniczenie ma dotyczyć całej gminy miasta Toruń.
– Najpierw będą analizy dotyczące bezpieczeństwa, konsultacje z policją, mieszkańcami i właścicielami sklepów – wyjaśniał Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
– Jeśli chodzi o projekt uchwały, z którym chcielibyśmy zapoznać radnych, celujemy mniej więcej w drugi, trzeci kwartał przyszłego roku. Na chwilę obecną nie przesądzamy kilku rzeczy – zaznaczył Gulewski. – Jedno jest pewne, zasadne byłoby wprowadzenie zakazu czy ograniczenia, które dotyczyłoby terenu całej gminy miasta Toruń. Druga, bardzo ważna kwestia, to ograniczenie będzie dotyczyło wyłącznie sprzedaży napojów alkoholowych w detalu. To oznacza, że gastronomowie, którzy będą prowadzili działalność m.in. na Starówce, czy hotelarze nie będą tym objęci – dodał.
– Już dzisiaj apeluję do innych klubów o włączenie się do prac nad tym projektem. Liczymy też na poparcie klubu Prawa i Sprawiedliwości, który z założenia jest przeciwny inicjatywom prezydenckim. Natomiast uważam, że w tej sprawie powinniśmy osiągnąć konsensus ponad podziałami – powiedział Łukasz Walkusz, przewodniczący Rady Miasta Torunia.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę