„Tu ludzie walczą o swoje życie”. Oddział Odwykowy Całobodowy w Toruniu obchodził 35-lecie [zdjęcia]

2025-10-05, 19:21  Robert Duliński/Redakcja
Pracownicy, pacjenci i przedstawiciele miasta świętowali 35-lecie Oddziału Odwykowego Całodobowego w Toruniu/fot.: Robert Duliński

Pracownicy, pacjenci i przedstawiciele miasta świętowali 35-lecie Oddziału Odwykowego Całodobowego w Toruniu/fot.: Robert Duliński

35 lat temu w toruńskich Czerniewicach stworzono miejsce dla tych, którzy szukali pomocy w uwolnieniu od nałogu alkoholowego. Z tej okazji odbyło się jubileuszowe wydarzenie, na którym pojawili się przedstawiciele miasta, terapeuci, oraz pacjenci i podopieczni Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

– Obchodzimy 35-lecie powstania oddziału. Przybyło bardzo wiele. Jeszcze będzie okazja, żeby zobaczyć, z ilu roczników pacjenci do nas przyjechali. W tej chwili możemy przyjąć około 50 pacjentów. To na pewno bardzo potrzebne miejsce. Korzysta z niego wiele osób, w tym całe rodziny – mówiła Alicja Butkiewicz, kierownik Oddziału Odwykowego Całodobowego.

– Prowadzenie takich ośrodków jest bardzo ważne. Tu ludzie walczą o swoje życie, nie tylko o trzeźwość. Wiem, że gdyby człowiek odpuścił, to pewnie drugi raz nie trafiłby do takiego ośrodka – dodał jeden z uczestników spotkania.

– To bardzo szczególne miejsce dla osób, które chcą zmienić swoje życie. Mało jest ośrodków tego typu, gdzie ludzie wyciągają rękę do innego człowieka – zaznaczył kolejny.

Podczas uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę.

Relacja Roberta Dulińskiego

Toruń
