Bydgoscy radni będą debatować nad nocnym zakazem sprzedaży alkoholu w mieście

2025-10-28, 21:20  Agata Raczek/Redakcja
W środę radni zdecydują, czy wprowadzić tzw. ciszę alkoholową w mieście. Projekt uchwały zakłada zakaz sprzedaży alkoholu od godz. 23:00 do 6:00, członkowie Partii Razem apelują, by zakaz obowiązywał już od godz. 22:00/fot. Agata Raczek

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całej Bydgoszczy? Domaga się tego Partia Razem. Członkowie ugrupowania zebrali w tej sprawie ponad 900 podpisów i przesłali je do przewodniczącej bydgoskiej Rady Miasta.

W środę radni zdecydują, czy wprowadzić tzw. ciszę alkoholową w mieście. Projekt uchwały zakłada zakaz sprzedaży alkoholu od godz. 23:00 do 6:00, członkowie Partii Razem apelują, by zakaz obowiązywał już od godz. 22:00.

- To zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo w mieście - zapewnia Emilia Goryńska- Radtke, koordynatorka zespołu ds. ciszy alkoholowej. - Zależy nam, żeby zakaz obowiązywał od godziny 22:00, czyli tak, jak w tej jest na Starym Mieście.

Przypomnijmy: chodzi o zakaz sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem zakupu, czyli nie dotyczy to restauracji i barów.

- Patrząc na przykłady innych miast takich jak: Gdańsk, Wrocław, Słupsk, czy wcześniej Olsztyn, wprowadzenie takiego zakazu sprawia, że ludzie w mieście czują się bezpieczniej. Wieczorami jest mnie interwencji policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, a przede wszystkim jest mniej zgłoszeń dotyczących zaburzeń porządku publicznego i przemocy domowej. Apelujemy do radnych miasta, aby zagłosowali za wprowadzeniem nocnej ciszy alkoholowej od godziny 22:00 do 6:00 - mówiła Emilia Goryńska- Radtke.

- Dostaliśmy projekt uchwały, który zakłada zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 23:00 do 6:00. Na pewno będę składała jutro w czasie sesji prośbę o poprawkę do tej uchwały tak, aby obejmowało to godziny od 22:00 do 6:00 - dodała obecna na konferencji Joanna Czerska-Thomas, bezpartyjna radna rady miasta Bydgoszczy.

Środowa sesja Rady miasta rozpocznie się o 9:00.

Więcej w relacji Agaty Raczek.

Relacja Agaty Raczek

