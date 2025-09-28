Płowce. Samochód wypadł z drogi i znalazł się w rowie. Ruch odbywa się już normalnie

2025-09-28, 08:53 Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Do wypadku doszło w niedzielę (28.09) przed godz. 7 na drodze nr 62 w Płowcach w powiecie radziejowskim.

- Na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 22-latek kierujący oplem astra - z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn - zjechał do rowu, a następnie uderzył w drzewo - mówi aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy radziejowskiej policji.



W samochodzie podróżowały trzy osoby. 23-letni pasażer z obrażeniami ciała, został przewieziony do szpitala. Kierujący pojazdem był trzeźwy.







Droga nr 62 w Płowcach była przez prawie godzinę zablokowana, później ruch odbywał się wahadłowo.