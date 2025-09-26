Śmiertelny wypadek w Tucholi. 65-letnia kobieta została potrącona, gdy przechodziła przez przejście dla pieszych

2025-09-26, 17:57 Radosław Łączkowski

Fot. Ilustracyjne

Do zdarzenia doszło na ulicy Nowodworskiego. 65-latka zmarła na miejscu.

- Policjanci wstępnie ustalili, że 65-letnia kobieta, przechodząc przez przejścia dla pieszych, została uderzona przez pojazd marki Jeep, którym kierowała 75-latka - mówi asp. Łukasz Tomaszewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tucholi. - Policjanci pod nadzorem prokuratura będą teraz prowadzili postępowanie w celu ustalenie okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku drogowego.



Z powodu prowadzonych czynności ulica Nowodworskiego była zablokowana. Obecnie ruch odbywa się bez utrudnień.