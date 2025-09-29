Płowce. Są nowe wiadomości o wypadku drogowym. Poszkodowani to piłkarze Sparty

2025-09-29, 12:46 Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Do wypadku doszło w niedzielę (28.09) przed godz. 7:00 na drodze nr 62 w Płowcach, w powiecie radziejowskim. Autem podróżowali zawodnicy Sparty – Brendon Pereira i Kayo Lopes oraz były zawodnik klubu – Pedro Guilherme, który kierował pojazdem

- Na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 22-latek kierujący oplem astra - z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn - zjechał do rowu, a następnie uderzył w drzewo - mówi aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy radziejowskiej policji.



Jak podaje w swoich mediach społecznościowych „BKS Sparta Brodnica", autem podróżowali zawodnicy Sparty – Brendon Pereira i Kayo Lopes oraz były zawodnik klubu – Pedro Guilherme, który kierował pojazdem. Dwójka zawodników po sobotnim meczu w Wąbrzeźnie udała się w odwiedziny do Pedro i towarzyszyła mu w podróży na lotnisko, aby odwieźć jego ojca, który wracał do Brazylii.



Podczas powrotu z lotniska doszło do wypadku – auto wypadło z jezdni i uderzyło w drzewo. W chwili zdarzenia wszyscy podróżujący byli trzeźwi. Pedro oraz Brendon nie odnieśli większych obrażeń, natomiast Kayo Lopes w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala.

Zawodnik doznał poważnego urazu kręgosłupa. Przeszedł wczoraj operację, która przebiegła pomyślnie. Aktualnie przebywa na oddziale intensywnej terapii i jest pod stałym nadzorem lekarzy, którzy kontrolują jego stan. Najbliższe dni będą kluczowe jeśli chodzi o zdrowie piłkarza.



