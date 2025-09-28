Busewo. Motocykl zderzył się z samochodem osobowym w powiecie mogileńskim [zdjęcia]

2025-09-28, 12:11 Redakcja

Do wypadku doszło na DK 15 w Busewie. / Fot. OSP Strzelno

W wypadku, do którego doszło w niedzielę (28.09) po godz. 11 na drodze krajowej nr 15, poszkodowana została jedna osoba.

W Busewie w powiecie mogileńskim motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Kierujący jednośladem został przewieziony do szpitala.







Ruch w miejscu tego zdarzenia odbywa się wahadłowo