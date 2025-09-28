Busewo. Motocykl zderzył się z samochodem osobowym w powiecie mogileńskim [zdjęcia]

2025-09-28, 12:11  Redakcja
Do wypadku doszło na DK 15 w Busewie. / Fot. OSP Strzelno

Do wypadku doszło na DK 15 w Busewie. / Fot. OSP Strzelno

W wypadku, do którego doszło w niedzielę (28.09) po godz. 11 na drodze krajowej nr 15, poszkodowana została jedna osoba.

W Busewie w powiecie mogileńskim motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Kierujący jednośladem został przewieziony do szpitala.



Ruch w miejscu tego zdarzenia odbywa się wahadłowo

Mogilno
Do wypadku doszło na DK 15 w Busewie. / Fot. OSP Strzelno Do wypadku doszło na DK 15 w Busewie. / Fot. OSP Strzelno Do wypadku doszło na DK 15 w Busewie. / Fot. OSP Strzelno

Region

Nie ma lepszych cwaniaków w lesie niż szopy. To kolejni bohaterowie cyklu Zooreporter w Polskim Radiu PiK

Nie ma lepszych cwaniaków w lesie niż szopy. To kolejni bohaterowie cyklu „Zooreporter" w Polskim Radiu PiK

2025-09-28, 17:25
Piknik Historyczny w Wichorzu. Takiej imprezy dawno w regionie nie było [zdjęcia]

Piknik Historyczny w Wichorzu. Takiej imprezy dawno w regionie nie było [zdjęcia]

2025-09-28, 16:03
Uwaga na utrudnienia Samochód osobowy uderzył w barierki na A1 w kierunku Łodzi

Uwaga na utrudnienia! Samochód osobowy uderzył w barierki na A1 w kierunku Łodzi

2025-09-28, 11:34
Łąkie. Nocne dachowanie samochodu w gminie Strzelno. Kierowcy nic się nie stało [zdjęcia]

Łąkie. Nocne dachowanie samochodu w gminie Strzelno. Kierowcy nic się nie stało [zdjęcia]

2025-09-28, 09:08
Płowce. Samochód wypadł z drogi i znalazł się w rowie. Ruch odbywa się już normalnie

Płowce. Samochód wypadł z drogi i znalazł się w rowie. Ruch odbywa się już normalnie

2025-09-28, 08:53
Profilaktyka jest kluczem. Akcja Razem dla Zdrowia w bydgoskim NFZ [zdjęcia]

Profilaktyka jest kluczem. Akcja „Razem dla Zdrowia” w bydgoskim NFZ [zdjęcia]

2025-09-27, 16:35
Potrącenie rowerzysty na ulicy Ślaskiego w Toruniu. Wysoki mandat dla sprawcy

Potrącenie rowerzysty na ulicy Ślaskiego w Toruniu. Wysoki mandat dla sprawcy

2025-09-27, 15:16
Tysiące osób na starcie w Grudziądzu. Tak wyglądały 44. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego [zdjęcia]

Tysiące osób na starcie w Grudziądzu. Tak wyglądały 44. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego [zdjęcia]

2025-09-27, 14:22
Zderzenie motocykla z autem osobowym w Grudziądzu. Kierowca jednośladu trafił do szpitala

Zderzenie motocykla z autem osobowym w Grudziądzu. Kierowca jednośladu trafił do szpitala

2025-09-27, 13:30

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę